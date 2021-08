Most, hogy elveszítheti a felügyeletet lánya felett, újra pszichiátriára küldené Britney Spearst az apja

„Júliusban kaptam egy telefonhívást, amelyben arról a lányom aggasztó mentális állapotáról tájékoztattak. Nem szedi a gyógyszereit és nem hajlandó találkozni az orvosaival” - ez áll Britney Spears édesapjának közleményében, melyet a Variety-hez juttatot el pár napja. Az írásban utal rá, hogy újra, harmadszor is pszichiátriai kezelés alá kéne helyezni a lányát.

Jamie Spears azt állítja a közleményben, hogy a lánya társfelügyeletét ellátó Jodi Montgomery hívta őt telefonon, ő tájékoztatta Britney romló mentális állapotáról. Ahogy arról is, hogy mindennek az az oka, hogy fennáll a lehetősége, hogy nem az apa lesz a gyámja a jövőben.

Fotó: EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP

A New York Times februárban mutatta be dokumentumfilmjét Britney Spears küzdelméről a gyámsággal szemben. A dolgok ezután pörögtek fel az énekesnő körül. Júliusban előbb lemondott a képviseletéről az ügyvédje, majd azóta az új jogi képviselője aktívan segíti apja ellen.



„Komoly kérdések merülnek fel Spears úr esetleges helytelen magatartásával kapcsolatban, ideértve az összeférhetetlenséget, a gondnoksággal való visszaéléseket és Spears kisasszony vagyonának nyilvánvaló elherdálását, amelyet Spears úr 2008 óta gyakorlatilag egymaga ellenőrzött” - írta az ügyvéd akkor.



Jodi Montgomery, a társfelügyeletet ellátó nő is megcáfolta most Jamie Spearst. Szerinte éppen az okoz lelki terhelést az énekesnőnek, hogy számításba kell vennie, hogy akár az apja is maradhat a gyámja.

(Jezebel)