Van rosszabb a cápatámadásnál: tengeri krokodil sebezte meg súlyosan az ausztrál katonát

Fotó: CHRISTOPH GERIGK/Biosphoto via AFP

Egyelőre nem világos, hogy szolgálatban volt-e az a két ausztrál katona, akik a kontinensország legészakibb nyúlványa, a Cape York félsziget partjainál úszkáltak egy halászfalu közelében pénteken délután. A katonákra rátámadt egy agresszív sósvízi krokodil, az egyiküknek súlyos fej- és mellkassérüléseket okozva. Az áldozat szerencséjére a társa azonnal a segítségére sietett, ő kar- és csuklósérülésekkel megúszta.

A két katonát kórházban ápolják, az állapotuk stabil.

A Kelet-Indiától Délkelet-Ázsián ás Ausztráliáig elterjedt sósvízi krokodil a világ legnagyobb termetű krokodilfaja, átlagosan jóval nagyobb a nílusi krokodilnál. Az ismert rokonainál vaskosabb termetű és szélesebb állkapcsú sósvízi hímjei hatméteresnél is hosszabbra és egytonnásnál is nehezebbre nőhetnek meg, 8-9 centis fogakkal. Annyira rámenős ragadozó, hogy elterjedési területén az ott élő cápákat is zaákmánynak tekinti.

(via Reuters)