Gyász: Autóbalesetben elhunyt Barry, a leghíresebb bagoly a Central Parkban

Barry, a sztár, természetes lelőhelyén Fotó: Twitter / Barry the Owl

A világ vezető lapjai és médiacégei - beleértve a BBC-t, a New York Times-t, a New York Postot, az NPR-t és a CBS-t - egyaránt beszámoltak arról, hogy szombaton életét vesztette Barry a bagoly, a New York-i Central Park leghíresebb madara.

Barry, a szalagos bagoly a hírek szerint szombatra virradóra épp némi elemózsia után kutatott, amikor alacsonyan szállva ütközött egy karbantartó kisbusszal. A hírről maga a park vezetése számolt be elsőként.

Barry halála madárrajongók ezreit késztette arra, hogy megosszák a neten képeiket. A bagoly igazi turistalátványosságnak számított New Yorkban. Saját Twitter-oldala és rajongói oldalai is van. Tavaly nyáron lett igazán híres, amikor a járvány idején mind több madárleső kereste fel a parkot, és fedezte fel magának Barryt, természetesen lelőhelyén.

A gyászmunka alig kezdődött el a rajongók körében, amit dühös posztok is jeleznek. Többen arra kiváncsiak, vajon milyen sebességgel hajtott a karbantartó kisbusz, ha képes volt úgy ütközni a madárral, hogy az belehaljon sérüléseibe. A legelvakultabb hívek egyenesen a park vezetését teszik felelőssé Barry tragikus halála miatt.



A többség azért elsősorban a szépre emlékezik. Barry kedvenc fáinak árnyékában a Central Park aszfaltját búcsúüzenetek borítják: