A lángoló Évia lakói úgy érzik, magukra hagyták őket

A görög apokalipszis eddigi egyetlen halálos áldozata egy 38 éves önkéntes tűzoltó, aki egy közeli településről jött segíteni. Athén északi részén a tűz miatt ledőlő villanypózna okozta a férfi halálát, írja a The New York Times.

Egy szem tűzoltó hadakozik a tűzzel Évia szigetén, Chronia falunál. Fotó: MARIA CHOURDARI/NurPhoto via AFP

Jorgosz Haciszpirosz pénteken térhetett vissza a Droszopigiban, a Peloponészoszi-félsziget déli csücskében levő otthonába, amelyből már csak támfalak maradtak, és egy bicikli, ami különös módon túlélte a pusztítást. Mikor a férfi belépett a házba, füst szállt fel a még parázsló könyvespolcból.

Többen vannak kórházban különböző égési sérülésekkel, és 2000 embernek kellett elhagynia otthonát a tűzvész miatt. Hivatalos adatok szerint 56 ezer hektár égett le Görögországban az elmúlt 13 napban. Hogy legyen mihez viszonyítani: az érintett részek nagyobbak, mint Budapest (52 ezer hektár), de kisebbek, mint a Balaton (59 ezer hektár).

A legnagyobb tűz Évián tombol, ami Görögország második legnagyobb szigete és közkedvelt turista-úticél. „Két tűzfront van Évián” - mondta Nikos Hardalias a polgárok védelméért felelős miniszter - „az egyik északon, a másik délen”. Giannis Kontzias, az egyik északi város, Istiaia polgármestere szerint „már túl késő, a területek megsemmisültek”.

Egy halyi lakos próbálja eloltani a lángokat Peykiben, Évia szigetén. Fotó: DIMITRIS LAMPROPOULOS/Anadolu Agency via AFP

A tűz okát még hivatalosan nem tudják, de több európai vezető is a globális felmelegedés egy újabb fenyegető jeleként tekint a katasztrófára. Kyriakos Mitsotakis, Görögország miniszterelnöke úgy nyilatkozott, hogy a tüzek a „klímaváltozás valóságát” bizonyítják.

A tűz egyik kiváltó oka az elmúlt harminc év legnagyobb hőhulláma, melynek következtében a hőmérséklet 45 fokra ment fel. A hőmérséklet már enyhült, de a szél továbbra is erős, ami csak segíti a tűz terjedését. Szakértők szerint az ehhez hasonló hőhullámok és tüzek egyre gyakoribbak és szélsőségesebbek lesznek a klímakatasztrófa miatt.

A sziget egyik lakója így nyilatkozott: „Dühös vagyok, elvesztettem az otthonom. Semmi nem lesz már a régi”. A nő is a hosszú sorok egyikében várta, hogy kimentsék a szigetről.

Drámai felvételek keringenek az interneten mentőhajókon utazó emberek százairól, az égő tájról, és a vörösbe burkolózott égről.

„Teljesen magunkra lettük hagyva, nem voltak sehol tűzoltók, járművek, semmi!” - így nyilatkozott David Angelou a The Associated Press-nek. Angelou beszélt a kimentése előtti félelmetes órákról: „Érezhető volt a hatalmas hőség, és füst volt mindenhol. Csak a Nap látszott, egy nagy vörös labda és körülötte semmi más”. Angelou sérelmeit többen is megerősítették, sokan a kormányt hibáztatják a tűzoltók hiánya vagy a kései érkezésük miatt.

„Nagyon szomorú, hogy nem küldtek azonnal segítséget az első napokban, és hagyták égni a szigetet. Ez igazságtalan, és sok ember vesztette el emiatt a birtokát, megélhetését” - mondta Christina Tsatou, az egyik közeli falu lakója.

Több mint 20 ország ajánlotta fel segítségét Görögországnak. Volt aki csak egy repülővel szállt be (USA, Horvátország), de van olyan ország is, ami 200-nál is több tűzoltóval és majdnem 50 tűzoltóautóval járul hozzá a katasztrófa mihamarabbi elhárításához (Németország). A segítséget nyújtó országok között van még Franciaország, Svédország, Ukrajna és Katar is. A görög nép nevében köszönte meg Twitteren Kyriakos Mitsotakis a tűzvészben segítő országok támogatását.

A görög hírügynökség (ANA) közleménye szerint őrizetbe vettek egy görög férfit és egy afgán nőt, akiket illegális tűzgyújtással gyanúsítanak. Azt még nem tudni, mennyire felelősek az Éviában történtek miatt, de a görög rendőrség nyomoz az ügyben.

A cikket Cmarits Milán írta.