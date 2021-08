Kilenc éve indokolatlan provokációnak látta a Fidesz a Jobbik melegellenes ötleteit

Szükségtelen és indokolatlan provokációnak tartja a Fidesz azt a jobbikos előterjesztést, amely törvényileg büntetné „a szexuális devianciák népszerűsítését” - írta 2012. április 12-én a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Hang által felidézett javaslat többek közt betiltotta volna azokat a reklámokat, amelyek „egyes szexuális magatartászavarokat — különösen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat — társadalmilag általánosan elfogadott, követendő példaként” mutatnak be.

Akkoriban Gulyás Gergely, a parlament emberi jogi bizottságának fideszes alelnöke közölte, hogy a kormánypárt nem támogatja a Jobbik indítványát. A hvg.hu cikke szerint a jobbikos Mirkóczki Ádám a gyerekek védelmével indokolta az előterjesztést.

Hasonló alapon fogadták el idén a fideszes képviselők - a jobbikosok támogatásával - a pedofilellenesnek indult, végül homofóbbá módosított törvénycsomagot. Ez többek közt előírja, hogy tilos 18 év alattiak számára elérhetővé tenni olyan reklámot, ami „a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.

Ez lényegében megegyezik a korábbi jobbikos javaslattal, sőt nemcsak népszerűsítést, hanem a puszta megjelenítést is tiltja. Más szempontból a Jobbik messzebb ment volna: be akarta tiltani, hogy a meleg párok kézen fogva mehessenek az utcán, és jóformán újságcikket sem szabadott volna írni a melegek helyzetéről.

Gulyás Gergely 2018-ban Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az idén elfogadott törvény értelmében csak az állam által jóváhagyott szervezetek tarthatnak iskolai foglalkozásokat a szexuális kultúráról, nemi életről, nemi irányultságról és szexuális fejlődésről. „E foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.”

Júliusban hiába próbáltuk megtudni Gulyás Gergely minisztertől, mit értenek mindezek népszerűsítése alatt, nem tudta megmondani, és egyetlen példát sem tudott felidézni amikor ez szerinte megvalósult volna.

Múlt héten közzétették a végrehajtási rendeletet is, miszerint tilos „kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni” olyan termékeket, amelyek homoszexualitást jelentetnek meg. (Ilyen értelemben tehát mindegy is, mit jelent népszerűsíteni, hiszen egyszerű megjelenítésről van szó.) Ezeket a termékeket iskolák, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, templomok kétszáz méteres körzetében árusítani is tilos.

Ahogy Nyáry Krisztián is felhívta a figyelmet, a szabályok értelmében nem lehet iskolák közelében árusítani például azt az irodalmi szöveggyűjteményt sem, amiben leszbikus szerelemről szóló versek szerepelnek. A kormány utólag azt mondta, szöveggyűjteményekre nem vonatkozik a szabály.