Publicus: a magyarok közel harmada szerint lehetséges, hogy valaki azért lesz homoszexuális, mert ilyen tartalommal találkozik

A fenti megállapításra a Publicus Intézet jutott a július végi közvélemény-kutatásából, írja a Népszava, hozzátéve, hogy ezek után már nem meglepő, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint létező veszély, hogy az óvodákban és az iskolákban a többségitől eltérő szexuális irányultságot népszerűsítő propagandát folytatnak az LMBTQ-szervezetek.

A gyermekvédelminek mondott, valójában azonban homofób népszavazási kezdeményezésről az ellenzéki szavazók 90 százaléja, míg a kormánypártiaknak csak a 75 százaléka értesült. A Fidesz-szavazók 55 százaléka pedig úgy gondolja, a népszavazás tényleg a gyerekek védelméről szól. A fideszesek 78, az ellenzékiek 27 százaléka venne részt az erről szóló népszavazáson.

A felmérést a Népszava megbízásából készítették, kérdezték benne a Karácsony Gergely által benyújtott népszavazási kezdeményezésről is. A válaszadók 58 százaléka ellenzi a Fudan beruházást, és 77 százalék mondana nemet az autópályák üzemeltetésének magánkézbe adására is. Az autópályák koncesszióba adását a kormánypárti szavazók kétharmada is ellenzi.

A pártkülönbség egyedül az ingyenes tesztelés kérdésénél tűnik el, ezt az összes megkérdezett 82 százaléka szükségesnek tartja.