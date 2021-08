Orbán Viktor adott négymilliárdot terrorelhárításra

127 milliárd forintot csoportosított át hétfői határozataival a kormány a gazdaság-újraíndítási alapból, derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb, 151. számából. Az összeg nagyobb részét a Belügyminisztérium kapja (100 milliárd) és ebből 4 milliárdot kap a Terrorelhárítás. A kormány határozat “a terorrellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról” szól. Az, hogy ez pontosan mire megy vagy miért van rá most szükség, nem derül ki a Közlönyből, de az biztos, hogy fontosnak találta az intézkedést a kormány mivel a miniszterelnök javaslatára készült el az azonnal hatályba is lépő határozat.

Ezen kívül a felsőoktatás kap 8 milliárdot, a múzeumok (kulturális és közgyűjtemények) több részletben 6 milliárdot, a büntetés-végrehajtás 2 milliárdot és a Digitális Kormányzati Ügynökség szintén 8 milliárdot.

Szintén Orbán Viktor jegyzi neve van a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztésére átcsoportosított 5 milliárd forintról szóló határozatot is alatt is. A Modern Városok Program keretein belül zajló projekt több részletben kívánja felújítani a parkot, idén 2,4 milliárd forint megy a beruházásra. (Via HVG)

A cikket Cmarits Milán írta.