Szexuális erőszak vádjával perelték be András herceget

Virginia Giuffre egyike volt azoknak a nőknek, akik feljelentették Jeffrey Epsteint, és az amerikai nő most egy polgári peres eljárást kezdeményezett András yorki herceg ellen, azt állítva, hogy Erzsébet királynő fia Londonban és New Yorkban is megerőszakolta 2001-ben. A nő ekkor 17 éves volt, és azért is fordulhatott a New York-i bírósághoz, mert ott a gyerekek ellen elkövetett bűncselekmények lassabban évülnek el.

András herceg 2019-ben Giuffre állításairól azt mondta el híressé vált interjújában, hogy soha nem történt ilyesmi, arra sem emlékszik, hogy találkozott volna a nővel. Később közleményt is kiadott, melyben közölte, hogy nagyon bánja, hogy kapcsolatba került Epsteinnel, akit korábban közeli barátjának nevezett.

András herceg Fotó: LINDSEY PARNABY/AFP

A most benyújtott kereset szerint a brit uralkodócsalád tagja szexuális erőszakot követett el Giuffre-vel szemben Epstein kerítőjének, Ghislaine Maxwell-nek a londoni otthonában, illetve Epstein manhattani és Virgin-szigeteki otthonában is. A vádak szerint Maxwell segített felhajtani fiatalkorú lányokat Epsteinnek, aki aztán a lányokat befolyásos és gazdag barátai rendelkezésére bocsátotta. A nő akár 35 évet is kaphat, tárgyalása novemberben kezdődik majd el.

A kereset úgy fogalmaz, hogy 20 évvel ezelőtt András herceg vagyona, hatalma, pozíciója és kapcsolatai lehetővé tették, hogy bántalmazzon egy megrémült, sérülékeny fiatalt, akit senki nem védett meg.

Giuffre is közleményt adott ki, melyben úgy fogalmaz, hogy számon akarja kérni András hercegen azt, amit elkövetett vele szemben. Mint írta, nem könnyedén hozta meg ezt a döntést, ugyanis anyaként és feleségként a családja az első az életében, és tudja, hogy András herceg és köre most újabb támadásokat fog indítani ellene. De tudja, hogy ha most nem tette volna meg ezt a lépést, akkor engedte volna meglépni az elkövetőket és cserben hagyta volna a többi áldozatot.

András herceg neve először egy 2015-ös, Epsteinnel szemben benyújtott keresetben került elő. Az akkor még névtelen áldozat, akiről azóta kiderült, hogy Giuffre, akkor azt állította, hogy Epstein és Maxwell közreműködésével, akarata ellenére kényszerítették szexre András herceggel, amikor a nő még fiatalkorú volt.