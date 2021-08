Tévedésből a BBC régi székházát ostromolták meg az oltásellenes tüntetők Londonban

Hétfőn maszk- és oltásellenes tüntetők verődtek össze Londonban, és a tüntetők egy része megpróbált betörni egy épületbe is, amiről azt gondolták, hogy a brit közszolgálati média, a BBC egyik székháza, írja a Guardian.

A BBC-vel azért elégedetlenek az oltásellenes tüntetők, mert szerintük a brit közmédia manipulálja az embereket, amikor az oltás fontosságát hangsúlyozza. Csakhogy az épületből közel egy évtizeddel ezelőtt kiköltözött már a BBC, jelenleg az ITV nevű csatorna nappali műsorait rögzítik itt, míg az épület nagy részéből irodák, illetve lakások lettek. Az épületben megmaradt három stúdió a BBC tulajdonában is, de ezeket jellemzően bérbe adják külső gyártóknak, míg a BBC munkatársainak döntő többsége a hat kilométerrel odébb lévő székházba jár dolgozni.

A hétfői tüntetés idején az ITV stábja forgatott éppen az épületben, egy nőknek szóló nappali magazinműsort vettek fel, ami a menopauzáról szólt. Mint a műsorvezető, Charlene White mondta hétfőn délután, nem teljesen világos, hogy a tüntetők mit szerettek volna elérni, de köszöni a rendfenntartók munkáját, akik megakadályozták, hogy bejussanak a stúdióba.

A fotó csak illusztráció, egy júliusi oltásellenes tüntetésen készült Londonban Fotó: TAYFUN SALCI/Anadolu Agency via AFP

A Guardian beszámolója szerint az épület előtt összeverődő tömegben sokan azt hitték, hogy a BBC székháza előtt vannak, ahol a híradókat is szerkesztik. A tüntetők többek között arról beszéltek, hogy a média az igazi vírus, és kritizálták a BBC járványügyi híradásait is. Felbukkant a tüntetők között az egykori munkáspárti miniszterelnök-jelölt, Jeremy Corbyn testvére, Piers Corbyn is.

Az épület előtt amúgy több száz ember gyűlt össze, de közülük csak kevesen próbáltak bejutni az épületbe. A tüntetők egy kisebb csoportja később a BBC tényleges székházához is átsétált, de ekkor már komoly rendőri készülség kísérte őket.

A BBC korábban már jelezte, hogy a járvány kitörése óta megnőtt az újságírókkal szembeni verbális és fizikai támadások és különféle atrocitások száma.