Türelem vagy egy kis trükk is segíthet, ha nem megy a regisztráció harmadik oltásra

Nem megy egészen flottul a regisztráció a harmadik oltásra. Van, akinek simán megy, az operatív törzs mai tájékoztatása szerint már 64 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 52 ezren már meg is kapták azt.

És vannak, akik hiába próbálkoznak, nem engedi be őket a rendszer, pedig eltelt már 4 hónap a második oltás után.

Az egyik olvasónk március végén kapta meg a 2. kínai oltást, vagyis bőven eltelt a 4 hónap. A gyorsteszt szerint nincs a szervezetében ellenanyag, ezért igyekezett a lehető leghamarabb regisztrálni harmadik oltásra. De a rendszer szerint nem jogosult rá.

„Írtam az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, a válasz: »Kérjük szíves türelmét, és kísérelje meg pár nap múlva«. Ez 2.-án volt, azóta többször megpróbáltam, de mindig azt írja, hogy nem vagyok jogosult. Próbáltam telefonálni is, egyszer fél órán keresztül hallgattam a zenét és azt, hogy türelmet kérnek, de tovább nem bírtam. A telefonszolgálatuk csak munkanapokon 8-17-ig működik. Megjegyzem minden bank és közműszolgáltató heti 7 napos 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, de úgy tűnik, hogy az államnak erre nem telik.”



Egy másik, 79 éves olvasónk is hiába próbálkozik. Ő is Sinopharmot kapott még márciusban. Egy hete kisérletezik a regisztrációval, nulla eredménnyel. „Csak érdekességként, amikor az első védőoltásra az interneten jelentkeztem az nagyon gördülékenyen ment” - írja.

Egy másik tapasztalat: „Több mint egy órája kínlódok a regisztrációval, sikertelenül. Közben hallgatom a fél nyolcas M1 híradó kormánypropagandáját, ahol természetesen minden rendben folyik a 3. oltásnál. 80 éves vagyok két vacak kínait kaptam. A háziorvosom nem foglalkozik ezzel az üggyel. Ő mondta, hogy regisztráljak.”

„73 éves édesanyámat nem tudom regisztrálni. Minden kritérium pipa, 2. oltást március 28-án kapott. Sinopharm volt, ezért kérnénk neki harmadikat. Sablonválaszt adtak: meg kell felelni minden kritériumnak, de ha mégsem tudok regisztrálni, akkor biztos rossz adatokkal próbálkozom. Biztos. Kizárt dolog hogy a hiperszuper regrendszer bombabiztosan működik, hiszen pont ezt tapasztaltuk eddig” - írja egy másik olvasónk.



Sok hasonló van még, főként idősek jelentkeznének, akik Sinopharmot kaptak, és biztosítanák a védettségüket egy harmadik oltással.

Két sablonválaszt küldenek ki:

„Tisztelt Levélíró!

Köszönjük szépen megkeresését.



Kérjük szives türelmét, és kísérelje meg pár nap múlva az időpontfoglalást.



Megértését köszönjük!”

Vagy a második, ami a türelem mellett még valamire felhívja a figyelmet. Lehet, hogy jó adatokkal próbálkozik valaki, de hiába mert rossz adatok vannak a rendszerben.

„Amennyiben a kritériumoknak megfelel és mégsem sikerült időpontot foglalnia, kérjük első körben ellenőrizze, hogy helyesen szerepelnek-e adatai a korábbi oltási lapokon.”

És ebben tényleg lehet valami. Két adatot kell megadni első körben: a TAJ-számot és a születési dátumot. Olvasónk megosztott egy trükköt:

„Hátha másnak segít a történet. Az első és második oltásomon rosszul szerepelt a születési dátumom. 3 nap után derítettem ki, mivel állandóan az Ön nem jogosult időpontfoglalásra hibát jelezte a rendszer. Háziorvosnál kaptam, azt mondta ebbe bele se tud nyúlni, beírja a TAJ számomat és rögzíti az oltást. Így a harmadikra a hibás születési dátummal kértem időpontot és sikerült. A harmadik oltásom igazolásán viszont a jó születési dátumom van. Megoldatlan rejtély :)”



Vagyis, érdemes megnézni, hogy az első kettőnél kiadott oltási papíron milyen születési dátum szerepel. Ha rossz, azt átiratni macerás, így a bejelentkezéskor érdemes a rosszul rögzített születési dátummal próbálkozni.

A sablonválaszok között még egy dologra felhívják a figyelmet:

„Ezúton tájékoztatjuk, hogy aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását.”

A regisztrációkor csak időpontot és helyszínt lehet foglalni, utóbbi egyáltalán nem biztos, hogy a korábbi, közeli oltópont lesz, sőt, akár másik kerületben vagy városban ajánl fel lehetőséget. Oltástípust nem lehet előre választani, az a helyszínen dől el, hogy kinek mit ajánlanak.

Olvasónk, B. bevállalt egy másik várost:

„Két Sino után most Pfizerrel lőttek be, de Szputnyikot is választhattam volna, azt is ajánlották. A személyzet fásult volt, hogy mondjam unott. Azt nem is kérdezték, hogy miért kérem a harmadikat. Az előzetes tájékoztatóban szó sem volt róla hogy lakcímkártyát is vinni kell, de azt kötelezően elkérték. Másfél óra volt a kórházi túra + az utazás. Ebből bő egy óra a sorállás és a hosszas adminisztráció.”

A sorbanállásra más is panaszkodott:

„Múlt hétre volt időpontunk a feleségemmel. Időben oda is értünk, de mindegy volt mikorra foglaltunk. Ezzel senki nem törődött. A 3. oltásra várókat az udvaron külön sorba állították. Az ott dolgozókat nem nagyon izgatta, hogy esik-e az eső - aznap elég sokat, sajnos -, hogy van, aki maszk nélkül van ott. A lényeg, hogy sűrűn álljunk, ne férkőzzön közénk valaki. Ötösével vittek el - kb. 40 perc után - minket megbeszélni az orvossal, milyen oltást kapunk. Újabb várakozás, majd egyesével behívott az orvos. Közölte, csak Pfizer van, jó lesz? Mondtam, hogy persze - ebben reménykedtem. Majd megmertem kérdezni, hogy nem lenne-e egyszerűbb, ha kiírnák, vagy a sorban állóknak mondanák, hogy csak ez van. Mindenkinek sok időt lehetne megspórolni. Úgy láttam, nem igazán gondolkoztak el rajta. Ezek után már csak kb. 20 percet kellett 8-10 ember között távolságtartás nélkül várakozni az adminisztrációra. A többi ment, mint a karikacsapás.”

Egy másik tapasztalat, és az EU-s oltási könyvben szereplő adat.

Olvasónk, aki eleve nagyot küzdött azért, hogy a kínai oltása után kiderüljön, van-e védettsége.

Dél körül értek az oltópontra, kígyózó sor, körülbelül 100 ember vár az oltásra.

„A bejáratnál A4-es papírra kiírva: a mai napon (08.09) Pfizer és Moderna oltásokat végzünk. Jó tudni.

Első regisztrációs pont (12:00): hőmérsékletmérés csuklón. "35.1"Ezzel az értékkel tovább kellett menni egy másik asztalhoz (kb. 10 méter), ahol megkérdezték, hogy mennyit mért a kollegina. Felírták a lapra, hogy 36.1. Szóltam, hogy 35.1-et mértek, én azt mondtam. Legyintettek, "az most mindegy".

Ezt követően 40 percet kellett sorba állni.

Második pont (kb. 12:40): egy egészségügyi alkalmazott elvette a papírokat, látta, hogy Sinopharmot kaptunk, a kockázatfelmérő kérdőíven látta, hogy mindenre nemet írtunk, mire mondta, hogy akkor Önöknek a harmadik Pfizer lesz, elfogadjuk-e. Úgy láttam, hogy aki a kérdőíven igent jelölt, azt tovább irányították dokihoz, külön szobában lehetett megbeszélni az opciókat.

Ezt követően már csak az oltásra kellett sorba állni, további 35 percet. Az EESZT-ben amúgy 12:59-kor rögzítették, hogy felvettek az oltandók közé,

Harmadik pont (13:15-kor): megkaptuk az oltást. Az oltóponton elmondták a lehetséges oltási reakciókat, és kérték, hogy üljünk kint a váróban 10 percet, utána menjünk csak a dolgunkra.

Megfigyelések/észrevételek:

nagyon kevés első oltásos jelentkező van, nekik mind Modernát kínáltak minden harmadik oltásra jelentkezőnek Pfizert kínáltak. Hogy Sinopharm van-e a kórházban vagy sem, azt nem tudom, de nagyon erős üzenete van annak, hogy levették az étlapról. Ha valaki külön azt kéri, gondolom tudnak adni, de már nem ajánlották senkinek. A betegirányítás az oltóponton profi, minden ki van táblázva az hogy a testhő mérés és annak dokumentálása miért a betegen múlik (BÁRMILYEN számot mondhattam volna), azt nem értem, de valószínű nem vizsgálták ilyen szempontból a rendszert az oltóponton, akik ténylegesen beadják az oltást, az idő többségében unatkoznak. A 2-es pontból a 3-as pontba emberek viszik át PAPÍRON (2021.... meg EESZT ugye) a dokumentációt, összevárnak 10-15-öt és egyben tömbösítve viszik át (az ambuláns lapot meg az oltási igazolást előre kitöltve). Ennek következménye, hogy mivel a kórházi adminisztráció lassú (lassabb, mint egy oltás beadása), ezért az oltás hullámokban történik. 5 percig sorban leoltják az embereket, majd 15 percig nézzük egymást. A páciensek várják, hogy szólítsák őket, az oltóponton pedig várják a papír alapú dokumentumokat. az EESZT-ben történő adminisztráció 14:42-kor történt meg (gondolom a papírok tömbösítve utaznak vissza az adminisztráció, de ez már részletkérdés)

Mindenki nagyon udvarias és kedves volt. Kicsit jobb ellátásszervezéssel az egész sokkal flottabbul is mehetne, de én már hozzászoktam ahhoz hogy informatikus létemre LEOLTANAK, hogy mit szólok be a folyamatok optimalizálásába.”

Olvasónk a hamradik oltás után megnézte az EU-s igazolványt. Amiben a harmadik oltás látszik csak, vagyis az, hogy Pfizert kapott, az nem, hogy az első kettő Sinopharm volt.

Ha van pozitív vagy negatív tapasztalata a harmadik oltásról, küldje el a megirom@444.hu címre.