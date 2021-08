Bécsben a Szent István-székesegyházban is oltópontot alakítottak ki

Meglepő helyen, a bécsi Stephansdomban, azaz a Szent István-székesegyházban alakítottak ki oltópontot.

Christoph Schönborn bíboros Fotó: ALEX HALADA/AFP

A megnyitón ott volt Christoph Schönborn bíboros és Michael Ludwig polgármester is. A bécsi városvezető azt mondta, hogy könnyen elérhető oltópontok kialakítása a cél, ezért különösen örül, hogy csütörtöktől a főváros spirituális és kulturális központjában is lehetőség lesz a vakcina beadására.



Fotó: ALEX HALADA/AFP

Az oltóponton előzetes bejelentkezés nélkül csütörtöktől vasárnapig 10 és 21 óra között lehet felvenni az oltást, és egyelőre augusztus 22-éig lesz üzemben. A 18 éven felülieknek az egyadagos Johnson & Johnson, míg a 12-17 éves korosztálynak a BioNTech/Pfizer vakcinája áll rendelkezésre.



Bécs városa - az ingyenes tesztelés mellett - nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több embert elérjenek az oltással: az oltópontokon kívül számos bevásárlóközpontban és az Austria Centerben is folyik az immunizálás, sőt, oltóbuszok, illetve egy erre a célra kialakított kishajó a Dunán is járja a várost, előzetes bejelentkezés nélküli, könnyen elérhető oltakozási lehetőséget biztosítva ezzel a nagyközönségnek - írja az MTI.



Ausztriában a felnőtt lakosság több mint 70 százalékát oltották be eddig, nálunk 67 százalékot.

A környező országokhoz hasonlóan Ausztriában is megugrott az új megbetegedések száma. A 8,9 milliós országban 902 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést az elmúlt 24 órában.

Horvátországban és Szlovéniában is nőtt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a múlt héthez képest

A négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 381 új esetet azonosítottak, százzal többet, mint egy héttel korábban. A felnőtt lakosság 49,4 százaléka van beoltva. A horvát válságstáb július 31-én két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat, amelyek augusztus 15-én járnak le. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak 24 óráig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.

A kétmilliós Szlovéniában szerdára 248 új fertőzöttet szűrtek ki, kétszeresét a múlt hetinek. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt egy napon nem halt meg senki. Az oltásra jogosult lakosság 45 százaléka kapta meg legalább az első oltást.

A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága azt javasolta a kabinetnek, hogy a felsőoktatási intézményekhez hasonlóan az általános és középiskolákban is kössék védettségi igazoláshoz a jelenléti oktatást szeptembertől. Az iskolák igazgatói és a szakszervezetek azonban tiltakoznak ez ellen. Úgy vélték: az intézkedés észszerűtlen és kivitelezhetetlen. Arra is kíváncsiak, hogy ki szervezné meg a tanárok és tanulók tesztelését, ha elfogadják a rendeletet - írja az MTI.



Szerbia: 90 százalék delta

A szerbiai új koronavírus-fertőzöttek 90 százaléka a vírus delta variánsával fertőződött meg - közölte Tanja Jovanovic szakorvos, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja a Nova.rs hírportál szerdai beszámolója szerint. Mint mondta, július végén és augusztus elején már a vírus delta variánsa vált dominánssá Szerbiában, így nem meglepő, hogy ez fertőzte meg a legtöbb embert. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdára 792-vel növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában hárommal nőtt.

Magyarország: lassú emelkedés

Stagnálás után már a második napja romlanak a magyarországi járványadatok. Nem ugrásszerűen egyelőre, 80 új fertőzöttet jelentettek ma.

Az első oltások száma pedig teljesen megtorpant.