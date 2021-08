A 444 moderálási szabályzata

Preambulum:

A moderálás célja a résztvevők számára komfortos társalgási hangnem megőrzése. Nem a büntetés, hanem a prevenció. Ezért amikor csak lehetséges, először kérünk, magyarázunk és figyelmeztetünk, és fizikailag csak akkor moderálunk, ha nincs más megoldás. Akkor viszont szívbaj nélkül, gyorsan és mindig a közösség érdekében.

A moderálás a gyakorlatban a következő lépéseket jelentheti:

a hozzászólás törlése,

a felhasználó időszakos kitiltása,

a felhasználó végleges kitiltása.

1.) A témához szólj hozzá!

Ez persze nagyon sokféle módon lehetséges, így viccelődve vagy áttételesen is. A lényeg az, hogy a cikkel kapcsolatban a normális emberi jó ízlés keretei között bármit és bárhogyan szabad mondani egymásnak, a teljesen öncélú, offtopic kommunikációt viszont akkor is moderáljuk, ha az egyébként nem sértő vagy agresszív. Nem mintha ne kedvelnénk az öncélú és offtopic kommunikációt, az életünk 90 százaléka ebből áll, de a 444-univerzumon belül ennek a Közértben van a helye, a kommentelés arra való, hogy cikkekről beszélgessünk. Éppen ezért ne a kommentek között vitasd az esetleges moderátori döntéseket sem - mert ez is offtopicnak számít -, hanem írj a moderacio@444.hu címre!

2.) Ne személyeskedj!

Ezt a tiltást különösen komolyan vesszük. Természetesen bárki tetteit, szavait, érveit, cselekedeteit értékelheted és kritizálhatod, ideértve a cikkek szereplőit, szerzőit és a többi kommentelőt is. Akár élesen is. De őket magukat és a vélelmezett szándékaikat vagy tulajdonságaikat sohasem! Ez ugyanúgy igaz, ha Orbán Viktorról, Gyurcsány Ferencről, a 444-ről, egy másik kommentelőről vagy egy cikkben, illetve 444-es hirdetésben feltűnő cégről van éppen szó. Példa: Azt, hogy “A Kisvakond egy mocskos tolvaj”, kimoderáljuk. Azt, hogy “Micsoda mocskos lopás, hogy a Kisvakond a saját unokaöccsét bízta meg a túrások elegyengetésével, pályáztatás nélkül, túrásonként harminc pajorért” pedig nem.

3.) Ne legyél agresszív és ne zaklasd a többi kommentelőt!

A véleménykülönbség jelzése normális dolog, a más véleményt vallók gyalázása, gúnyolása, fenyegetése vagy akár csak visszatérő piszkálása nem az. Ha úgy érzed, hogy verbális zaklatásnak, bullyingnak vagy kitéve, és mi nem vettük észre a dolgot, kérlek, azonnal jelentkezz a moderátoroknál a moderacio@444.hu címen!

4.) Ne kommentelj be semmilyen illegális tartalmat!

Ide tartoznak például a jogvédett fotók és videók, a pedofil és erőszakra buzdító tartalmak, a tiltott önkényuralmi jelképek vagy a pornográfia. A jogvédett kategóriát kivéve ilyen tartalmakra mutató linkeket se posztolj!

5.) Ne reklámozz, ne spamelj!

6.) Se magadról, se másról ne adj meg érzékeny személyi adatokat! Ne posztold ki a jelszavadat, azonosítódat vagy mailcímedet!

Ha az utóbbit megteszed, nem mi büntetünk meg, hanem az élet.

7.) Ne leplezd le más kommentelők valós identitását!

Az anonimitás a valóban szabad társalgás egyik sarokköve, ezért ennek a tiltásnak a megszegését szigorúan szankcionáljuk. Ettől természetesen még bárki nyugodtan kommentelhet a saját nevén.

8.) Ne add ki magad másnak! Ne válaszd nicknek olyan élő személy nevét, aki nem te vagy!

Ha valaki megtévesztő módon, önmagát neked kiadva kommentel, azonnal jelentkezz a moderacio@444.hu címen.

9.) A nickedben ne szerepeljen gyalázkodás, trágárság!

Bármilyen nevet választhatsz magadnak, de csak olyant, amit a komment szövegében is nyugodtan leírhatnál.

10.) Ugyanazt a kommentet ne posztold ki többször!

11.) Ne posztolj kommentben felzaklató képeket és videókat!

A világ sokszor szörnyű, de ezzel sokan nem szeretnek vizuálisan szembesülni. De természetesen nem akarjuk cenzúrázni sem a felkavaró témákat. Ezért ha ilyen témáról - például háború, zavargás, népirtás, hatósági erőszak, természeti csapások, állatkínzás - kommentelsz, arra kérünk, hogy a képek közvetlen beágyazása helyett minden esetben linkelj, és lehetőleg írásban is jelezd, ha a link felkavaró tartalomra mutat.

12.) Közlekedési balesetek áldozatairól különösen ne kommentelj képet vagy videót!