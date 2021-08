Brexit: Több mint 150 ezer magyar kért letelepedési engedélyt

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint a kérvényezési határidő június végi lejártáig több mint 150 ezer magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért kellett folyamodniuk.

Ennek határideje június 30-án lejárt, de a brit kormány már korábban jelezte - és ezt csütörtökön megerősíttette -, hogy méltányolható indokok esetén meghatározatlan ideig elfogadja a késve benyújtott kérvényeket is.

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett részletes összesítése szerint a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül 5 504 200-an kérték a letelepedett státust a június végi határidőig.

A tájékoztatáshoz fűzött, országokra lebontott lista élén a lengyelek és a románok állnak 1 091 500, illetve 1 067 200 letelepedési folyamodvánnyal.

A felső ötös mezőnyben szerepelnek az olaszok 545 600, a portugálok 414 100, valamint a spanyolok 353 200 benyújtott letelepedési kérelemmel.

A legnagyobb EU-tagországok Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül a franciák 230 ezer, a németek 162 800 tartós letelepedési kérvényt nyújtottak be.

A londoni belügyminisztérium csütörtökön ismertetett statisztikája szerint a június 30-i határidőig 154 100 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért.

A tárca közölte azt is, hogy júliusban, vagyis a benyújtási határidő június végi lejárta utáni első teljes hónapban további 58 200 EU-állampolgár nyújtott be letelepedési kérvényt.

A tájékoztatás szerint a minisztérium változatlanul arra biztatja a nagy-britanniai letelepedett státuszra jogosult EU-állampolgárokat, hogy a hivatalos benyújtási határidő lejárta ellenére adják be letelepedési kérelmüket.

A tárca hangsúlyozza, hogy a folyamodvány benyújtásának ténye az elbírálásig tartó időszakban önmagában is garantálja a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok számára a Brexit előtt megszerzett, a korábbi brit EU-tagságból eredő összes jogosultságuk megőrzését, akkor is, ha a letelepedett státuszra szóló kérvényüket késve adják be.

A brit belügyminisztérium már korábban jelezte, hogy azoknak a megszerzett jogai is maradéktalanul érvényesülnek ügyük elbírálásáig, akik a határidő lejártáig benyújtották a letelepedett státuszra szóló kérelmüket, de még nem kaptak értesítést az elbírálás eredményéről.

A szaktárca ugyanezt a garanciát kiterjesztette azokra is, akik késve, vagyis június 30. után adják be folyamodványukat. (MTI)