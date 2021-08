Cardi B viszketni kezd attól, hogy újabban más celebek azt hangoztatják, nem fürdenek naponta

Miután az utóbbi hetekben több híresség is arról beszélt, hogy nem zuhanyzik/fürdik naponta, vagy a gyerekeit nem fürdeti meg minden nap, Cardi B-nél elszakadt a cérna és megírta Twitteren, nem érti ezt, már a hallatán is viszketnie kell.

A témát Mila Kunis és Ashton Kutcher indította el, amikor elmondták, hogy nem fürdetik meg naponta a gyerekeiket, ezután Kristen Bell is kibökte, hogy megvárja a fürdetéssel, míg „megbüdösödnek” a gyerekek. Aztán Jake Gyllenhaal a Vanity Fairnek adott interjújában vallotta be, hogy nem fürdik naponta.

Cardi B nem szeret szaglani. Fotó: STEVEN FERDMAN/Getty Images via AFP

Nemcsak a rappert borította ki a mosdatlanság, Dwayne Johnson is elmondta, hogy ő bizony naponta háromszor is zuhanyzik. Természetesen már gyermekorvosok is beszálltak a diskurzusba, akik elmondták, hogy a kisgyerekeket tényleg nem muszáj naponta fürdetni, hiszen nem bűzlenek úgy, mint a felnőttek. (Insider)