Kedves olvasó, aki olvasol!

El vagyunk indulva. Konkrétan: a szebb jövő felé. Dehát hova induljon az ember ilyen forróságban?

Hónapok óta küzdünk ezen, és íme: az alkotó forog, a gép pihen. Mától, kedves olvasó, lehetsz előfizető.

Aligha érhet ez hidegzuhanyként, kedves olvasó. Akármerre jársz az interweben (éjt nappallá téve böngészel a hálószemek, ottlapok és webkikötők között – vö.: sírva tallóz, aki él), alig találsz már valamirevaló újságot, amelyik teljesen ingyenes. Az okát is tudod jól: Facebook, Google satöbbi, a hirdetésre használható webfelület tart a végtelenbe; a minőségi sajtót csak az olvasói tarthatják el.

A 444-et első pillanattól fogva az olvasói tartják el (fenn): az első négy évben még a régi, közvetett módon, a figyelmükkel tartották el, akkor még ez is elég volt, illetve elég nem volt, de kihúztuk vele egy darabig. Aztán négy éve elindítottuk a támogatási programunkat, és onnantól már közvetlen módon is. Rengeteg kétség volt bennünk, sosem csináltunk még ilyet, nem is értettünk hozzá. Aztán… láss csodát! Kaptunk pénzt mindenfélére, lettek Makrók, stúdió, filmek, könyvek. Fejlődni, erősödni tudtunk.

2020 tavaszán, a lesújtó koronavírus-válságban, az első lezárások idején napok alatt zuhant össze a hirdetési piac. Ha akkor nincsenek az olvasói forintok, talán túl sem élhettük volna. Ebben a válságban indult elő-előfizetői programunk is, a Kör, azzal a céllal, hogy finanszírozza az átállást a kiszámíthatóbb, olvasói bevételekre alapuló rendszerre.

Ide érkeztünk most, kedves Olvasó, a jóvoltodból. Irány a még szebb és elsősorban kiszámíthatóbb jövő!

A támogatós modell ideiglenes megoldás volt. Mentőöv. Hosszabb távon tervezni, fejleszteni csak kiszámítható bevételekre lehet. Ezt látjuk a nemzetközi példákból. Közben tanultunk, kupálódtunk, vasvellával hordtuk a besztprektiszeket a csűrbe.

Így lett, ami lett, íme: keserves technikai tekergetések után (és még mennyi lesz! előre is elnézést kérünk, rajta vagyunk meg minden…) helyben vagyunk, a 444 előfizethető.

„Szabad sajtó nélkül nincs demokrácia. Nélküled nincs szabad sajtó.”

(Ha szabad magunkat idézni. És azt még szabad.)

A kedves Olvasók is kénytelenek (kelletlenek) részt venni az orbánizmusnak nevezett, meglehetősen rizikósnak tűnő társadalmi kísérletben, amelynek viszonylag fontos eleme, hogy a normális (nyugati típusú avagy liberális) demokráciákban megszokott, autonóm szellemi műhelyekre épülő sajtót felszámolja, helyette azt gondolja célravezetőnek, ha a nyilvánosság jelentős részét (legalább kétharmadát) a felcsúti stadion VIP-páholyából vezérli szotyiköpködés módszerével.

Az ezen felül így-úgy megmaradt sajtót viszont darálja, rugdalja, kiszorítja, beszorítja, részeit el-elfoglalja, sőt, ha kell, megfigyeli, lehallgatja, kriminalizálni próbálja, ahogyan a nagy példakép odaát, a Krasznaja plóscsagyon.

Ez a sajátos elképzelés évente minimum kétmilliárd eurójába (!!) kerül az adófizetőknek. A nem Felcsút-drukker magyar adófizető tehát abban az irigylésre legkevésbé sem méltó helyzetben van, hogy az ő pénzéből tartják el azt a médiát, amely gyakorlatilag nem csinált mást, mint őt magát (a nem Felcsút-rajongót, az eszményeit, az erkölcseit, a kedvenceit) gyalázza válogatott hazugságokkal, próbálja lejáratni ravasz manipulációkkal, és közben ennek a nem Felcsút-drukker polgárságnak el kell tartania a tisztességesen működő és ízlésének megfelelő sajtót is.

Most nincs más választás.

Tényleg nincs.

Eben a helyzetben úgy döntöttünk, hogy a 444 tartalmának jelentős részét továbbra is megpróbáljuk megtartani ingyenesnek. Hogy minél többen hozzáférhessenek.

De a 444 csak úgy tud működni és sok ingyenes tartalmat előállítani, ha megfelelő számú előfizetőt talál. Ha elegen lépnek be abba a közösségbe, amelynek, reméljük, te is tagja leszel, vagy éppen vagy már, kedves Olvasó, hogy megtarts bennünket, megtartsd a szabad sajtót. Magadnak. Nekünk.

És, ahogy mondtam, ez már nem támogatás, hanem üzleti viszony. Az előfizetésért mindenféle pluszt kapsz, extra szolgáltatásokat (Prémium Kategóriás Hogyishívjákunk most nulla százalékos árelőnnyel az Ön számára!), amiket szépen elrendezve láthatsz az étlapunkon.

Kösz, hogy jössz.

Irány a végtelen!