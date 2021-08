Újabb tartomány került a tálibok kezébe Afganisztánban

A kormányellenes afganisztáni tálibok elfoglalták a Kabultól 150 kilométerre délnyugatra fekvő Gazni városát csütörtökön: ez már a tizedik tartományi székhely, amely a radikálisok kezére került egy hét alatt - mondta el a tartományi tanácsot vezető Naszír Ahmad Fakiri. A fegyveres tálibok megszerezték a legfontosabb területeket, a kormányzói hivatalt, a rendőrségi negyedet és a börtönt, de a városban továbbra is szórványos összecsapások zajlanak.

Gazni városa idén júniusban. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Laskar Gah-ban, Hilmend tartomány székhelyén is harcok voltak. Szerdán öngyilkos merénylő robbantotta fel magát és autóját a rendőrség székházánál, és a tálibok csütörtökre elfoglalták az épületet. Több rendőr megadta magát a radikálisoknak, míg mások a közeli kormányzói hivatalba vonultak vissza, amelyet egyelőre még a kormányerők tartanak - mondta el Naszima Niazi helyi képviselő. Beszámolója szerint a tálibok élő pajzsként használják a civileket, és nem foglalkoznak a polgári áldozatokkal.

Laskar Gah városában civil milíciák is harcoltak a talibán ellen. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Kandahár városában is fokozódtak az összecsapások - számolt be egy helyi orvos. A tálibok állítólag elfoglalták a tartományi börtönt. A lázadók Kunduz, Sibargan és Faráh repülőtereit is megszerezték, elvágva az afgán kormányerők további utánpótlási útvonalait.



A tálibok májusban indítottak átfogó offenzívát a kormányerők ellen, kihasználva, hogy az Egyesült Államok vezette nemzetközi haderő megkezdte a kivonulást az országból. Nagy területeket vontak uralmuk alá, kiszorítva az ellenállást alig tanúsító kormányerőket. Az elmúlt napokban számos várost elfoglaltak, és a 34 tartományi székhelyből immár tízet az ellenőrzésük alatt tartanak. Egyes becslések szerint az ország kétharmadát a tálibok felügyelik.

Kabul megtelt a tálibok elől menekülő családokkal. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A tálibok a legnagyobb eredményeket az ország északi részén érték el, amely korábban jelentős ellenállást tanúsított a radikálisokkal szemben. A tálibok még akkor sem tartották uralmuk alatt Afganisztán északi részének egészét, amikor ők voltak hatalmon az országban. Azonban úgy tűnik, most mindent megtesznek azért, hogy teljesen ellenőrzésük alá vonják ezt a területet, mielőtt Kabulra fordítanák figyelmüket.



Az amerikai hadsereg elemzése szerint a tálibok harminc napon belül körbezárhatják Kabult, a főváros 3 hónapon belül eleshet, és felkelők néhány hónapon belül az egész országban átvehetik az uralmat. A tálibok offenzívájának sikere egyúttal elhalványítja a dohai béketárgyalások folytatásának reményét - vélik szakértők.