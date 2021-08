Wally, a vándorló rozmár motorcsónakokon szeret pihengetni út közben

A Wallynak keresztelt rozmárt, amit már Európa számos tengerpartján lefotóztak, az utóbbi napokban Írországban több helyen is akkor kapták le, amikor motorcsónakokra mászott fel pihenni. A négy év körüli hím múlt héten Waterfordban jelent meg, most pedig egy nyugat-corki lepárló üzem, a Clonakilty Distillery tulajdonát képező vízi járművet vett a birtokába.

Wally már több csónakot elsüllyesztett. Fotó: Clonakilty Distillery

A rozmár csak félig vízi állat, időről időre a szárazföldön vagy valamilyen szilérd felületen meg kell pihennie. A hatalmas állat úgy mászik fel a csónakra, hogy először beleakasztja az agyarát a szélébe, aztán annak segítségével felhúzza magát. Wally emiatt az utóbbi napokban Cork partjainál több vízi járművet is megrongált és egyet el is süllyesztett.



Pihen, pihenget, pihenkél. Fotó: Clonakilty Distillery

A Clonakilty szóvivője azt mondta, hogy nem fogják háborgatni az állatot, hagyják, hogy „használja” a motorcsónakot, amíg szüksége van rá, és amíg megoldást találnak számára.

Wally, a vándor Fotó: Clonakilty Distillery

A Seal Rescue Ireland már el is indított egy akciót, hogy egy pontont vagy más úszó platformot szerezzenek Wallynak, amit biztonságosan használhat pihenésre, ahol figyelni lehet az állapotát, és nem zavarja semmi, de kárt sem okoz. Azért kell megfigyelni, mert a több ezer kilométeres út nagyon kifáraszthatta, stresszes lehet és kiszámíthatatlanul viselkedhet, ha megközelítik.



Hát lehet rá haragudni? Fotó: Clonakilty Distillery

Wally feltűnt már az Egyesült Királyság, Franciaország, sőt Spanyolország vizeiben is. Nyár elején a Scilly-szigeteknél is kapott egy pontont, miután ott is megrongált és elsüllyesztett több csónakot. (Sky News)