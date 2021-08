A brit védelmi miniszter szerint nem fognak tudni mindenkit kimenekíteni Afganisztánból

Ben Wallace, a brit védelmi miniszter az LBC rádió műsorának vendége volt hétfő reggel, és az afganisztáni helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy lesznek, akik bár jogosultak lennének rá, de nem fognak most visszatérni Nagy-Britanniában, írja a Guardian.

A britek, hasonlóan a többi nyugati országhoz, jelenleg nagy erőkkel menekítik ki állampolgáraikat Afganisztánból a tálibok hatalomátvétele miatt, illetve velük együtt azokat az afgánokat is, akik az elmúlt években segítették a munkájukat, és most joggal félhetnek attól, hogy a tálibok bosszújának célpontjává válhatnak.

Közülük viszont nem fognak tudni mindenkit kimenekíteni, ezt erősítette meg most a miniszter is. Wallace láthatóan az érzelmeivel is küzdve beszélt arról, hogy milyen mélyen sajnálja, hogy lesznek, akik nem juthatnak el Nagy-Britanniába, és mindent meg kell tenniük azért, hogy legalább harmadik országok fogadják ezeket az embereket.

Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy Wallace-t miért érinti meg személyesen ez a téma, elmondta, hogy katona, és szomorú azért, amit a Nyugat tett Afganisztánban, és mindent meg kell tenniük azért, hogy kihozzák az embereket és kitartsanak a kötelezettségeik mellett.

Brit katonák érkeznek Kabulba, hogy a követségi munkatársak kimentését segítség augusztus 15-én Fotó: LEADING HAND BEN SHREAD/AFP

A britek a tervek szerint összesen négyezer embert akartak kimenekíteni az országból, ebbe a számba a brit állampolgárok mellett az afgán szövetségeseik is benne vannak, de a tálibok előretörése miatt a tervezettnél is gyorsabban kellett megkezdeni a mentőakciókat. Wallace beszélt arról, hogy emiatt nem fognak tudni mindenkit kihozni, aki amúgy jogosult lenne erre. Lesznek, akik később beadhatnak majd vízumigényt az Egyesült Királyságba, feltehetően egy harmadik országból.

Boris Johnson miniszterelnök vasárnap még nem közölte, hogy hány afgán menekültet fogadhat be az ország, de Wallace hétfőn arról beszélt, hogy sokan lesznek, akik az országba költözhetnek. A brit védelmi miniszter már múlt héten kritizálta az amerikaiak döntését a kivonulásról, szerinte hibát követtek el azzal, hogy lehetőséget biztosítottak a táliboknak. Miniszterelnöke, Johnson ugyanakkor megvédte az amerikai álláspontot.

A miniszter korábban a BBC-nek arról beszélt, hogy az eredeti tervek még arról szóltak, hogy augusztus végéig kell mindenkinek elhagynia az országot. Wallace szerint a tálib hatalomátvétel a nemzetközi közösség kudarcának eredménye. Johnson és Wallace is kizárta már, hogy Nagy-Britannia ismét katonai megoldást vessen be Afganisztánban.