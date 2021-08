A főváros még mindig nem kapta meg a közösségi közlekedés ellátására biztosított 12 milliárdos kormányzati támogatást

A kormány nem csupán elvonásokkal és újabb adókkal sújtja az ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzatot, de még a közösségi közlekedés kötelező ellátására biztosított normatívát sem fizeti ki, írja a Népszava, hozzátéve, hogy korábban erre nem volt példa, Tarlós István főpolgármestersége idején időben megkapta a pénzt a város.

Fotó: MINT IMAGES/Mint Images via AFP

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes elmondása szerint a 12 milliárdos célzott támogatás benne van a 2021-es és a 2022-es költségvetési törvényben is, a kormány tehát azzal, hogy nem fizet, nem hajtja végre az Országgyűlés által elfogadott törvényt. Így a fővárosi önkormányzat kénytelen megelőlegezni ezt az összeget, miközben a járvány miatt a saját, illetve a cégeinek a bevételei is csökkentek.

A városvezetés már arra is gondolt, hogy ezt a pénzt is megspórolná rajtuk a Fidesz-kormány. Egyelőre ugyanis a normatíva kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés tervezetét sem küldték meg az önkormányzatnak, márpedig ebben kellene megjelölni a fizetés ütemezését is. A főpolgármester-helyettes több levelet is írt az ügyben a felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM), de állítása szerint válaszra sem méltatták, ahogy a Népszavának sem reagáltak az ügyben.