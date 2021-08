Mégsem halt ki teljesen az erszényes, amelynek hím példányai az intenzív párzási időszak végére belehalnak a stresszbe

Eddig azt hitték, a cickányra hasonlító ezüstfejű antechinus (Antechinus argentus) teljesen kihalt a 2019-20-ban pusztító bozóttüzek miatt, de a queenslandi Bulburin Nemzeti Parkban most felfedezték az erszényes pár egyedét.

Egy ezüstfejű antechinus Fotó: GARY CRANITCH/AFP

A Queenslandi Műszaki Egyetem kutatója, Andrew Baker beszámolója szerint a felégett és épen maradt területeken összesen 21 példányt találtak a különleges fajból, aminek jellegzetessége, hogy hím példányai a rendkívül intenzív párzási időszak végére bele is halnak a jelentős mértékű stresszbe.

A párzási időszak két hétig tart, a hímek utána rögtön elpusztulnak, a nőstények viszont akár három párzási időszakot is megélnek. Baker magyarázata szerint a hímeknél a túl nagy herék miatti magas tesztoszteronszint megakadályozza a kortizol stresszhormon blokkolását: a szaporodási időszakban túlcsordul bennük a kortizol, ami végül megmérgezi őket.

Viszont bármennyire is örülnek most annak, hogy mégsem halt ki ez az állat, Baker szerint a klímaváltozás okozta súlyos aszályok és az így kialakuló bozóttüzek miatt a faj továbbra is veszélyben van. Emellett a nem őshonos ragadozók, például a macskák és más állatok, szarvasmarhák, lovak és vaddisznók is veszélyeztetik életüket és élőhelyüket. (MTI)