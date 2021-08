Üdvözöljük a bűzös, bűnös Budapesten!

Ha valaki csak az ingyen osztogatott Metropolból tájékozódik, akkor már egy hét alatt arra a következtetésre juthat, hogy nem Budapesten, hanem Gotham Cityben vagy valami apokaliptikus, nyomor sújtotta, életveszélyes övezetben él, aminek a határára még épphogy nem függesztették ki a biohazard táblát. A címlapon ugyanis elvétve olvasni jó híreket, a fővárosról pláne. Végignéztem az idén nyáron megjelent lapszámok szalagcímeit, hátha felnyitja a szemem a valóságra, mert eddig bizony isten nem vettem észre ezt a sok rettenetet. (Bele se merek gondolni, mi lett volna, ha végig is lapozom őket, egy Tarlós forever homloktetkó minimum.)

A káosz szó legalább tízszer fordult elő a címlapokon június 1. óta, és a Metropol a jelek szerint a főpolgármestert Belzebub földi megtestesülésének tartja, mert az esetek felében egyenesen Karácsony-káoszként jellemzik az aktuális problémát. A „bűz és mocsok” szintén kedvenc fordulatuk, és a „szégyen” is jó néhányszor ott virított a címlapokon. Nem hiszik el, hogy Karácsonynak egy jó intézkedése sincs? Pedig ez a kétbalkezes nyikhaj mindent, de MINDENT elront, amihez hozzányúl! Vegyük például a Lánchíd felújítását. Áll a munka, a melósok szerint sose lesz kész. Aztán eltüntették a Clark körforgalomból a virágágyást és a foci-Eb-re időzítették a munkát. Ha ez nem lenne elég, a főpolgármester azt is megtiltotta, hogy fényfestés legyen a hídon. Egy szaros fényfestést nem ad nekünk, hogy egy kicsit ünneplőbe öltözhessen a szívünk!

Ha egy felújítás nem lett volna elég, ez a jampec hozzápiszkált a Blaha Lujza térhez is. Egyrészt, minek, ugye? Milyen jó is volt, egy igazi oázis. Erre most meg lehet nézni! Szerencsére a Metropol kitartóan áll ott a stopperrel, és lemérte, hogy az egyébként „csak” (haha!) 44 perces dugóból már a felújítás első napján 2 óra lett!!!

Teljes a zűrzavar, főleg, ha jön egy vihar: július közepén már akkora volt a Karácsony-káosz, hogy „vízbe fulladt a közlekedés”.



Apropó közlekedés, a biciklisávokkal még hónapok múltán is képtelen kibékülni a lap. Attól még nem kellene kivételezni velük és kiszorítani az autósokat, mert Karácsony szeret pedálozni. Tessék, megvan az eredménye: emiatt zárnak be a körúti üzletek! Most, hogy mondják, szöget üt az ember fejébe…



A Metropol kivételes esetekben a megvetett bringások miatt is képes aggódni, például amikor a Blaha-felújítás miatt egy sávba kényszerített biciklisek és autósok közvetlen életveszélye miatt sivalkodik. A gyalogosokra is ott leselkedik a veszély minden kereszteződésnél, mert eltűnnek a zebrák az aszfaltról. Miközben Karácsony 10 milliós aszfaltplázsát, amit a rakpartból csinált, „senki sem használja”! Hol volt az esze?



Aztán a BKV, te jó ég, a BKV! Nem elég, hogy egy hónapig felújítják a 3-mas metrót, a Karácsony-káosz csak úgy lehet teljes, hogy leszerelnek minden hatodik jegyautomatát is, amiért szintén a főpolgármester a hibás. És akkor ezek után az ember még szálljon fel a villamosra, amin 38 fok van. Nem ez volt megbeszélve!



A hőségriadóban nem működnek az ivókutak - a Metropol hármat (!) is talált a városban -, a városi terek pusztulnak, mert Karácsony és kompániája alig gondozza őket, a kukák bűzlenek.



A zöldterületeket felvette a gyom. Karácsony (ki más) kitalálta ezeket a hülye méhlegelőket, de a Metropolt nem verik át: parlagfűdzsungel az, gaztenger! Átkozza is őket kutyás, allergiás. A biciklisek után hirtelen a kutyásokkal kapcsolatban is együttérzési rohamuk támadt, mert a gazban folyton toklászba lépnek a kutyák. És akkor még a vadállatokról nem is beszéltünk, őz, vaddisznó és borz garázdálkodik az utcákon! (Nem kizárt, hogy felbérelt Soros-ügynökök.)



Még a Római-parton nyílt szabadstrandot is, amibe tényleg nehéz belekötni, mint Budapest-ellenes lépést, sikerült úgy tálalniuk, hogy „bármikor elöntheti a szennyvíz”.



Pista bácsi idején bezzeg nem volt soha villamosfelújítás, dugók, de meleg se a BKV-n, a fű is rendesen le volt nyírva, és nem derékmagas gazt ültettek, hanem árvácskát! Nagyon érdekes, hogy a Metropol csak az ellenzéki vezetésű kerületekben talál hibát: Óbudán gyanús halálesetek és lakásmaffia borzolja a kedélyeket, a VI. kerületben sajnálják a pénzt egy emlékműre a veronai buszbaleset áldozatainak, Baranyi Krisztina vezetése alatt szétáznak az önkormányzati lakások. A fideszes kerületekben nyilván nincs ilyen, kismadarak pottyantják apró csőrükből a kukákba a véletlenül elhagyott csokipapírt és cigicsikket, frissen felújított minden útszakasz, bűnözni se jut eszébe senkinek és nagyon szép emlékműveket emelnek.

A kerületek közül leginkább Józsefvárosra van kiakadva a lap. Az egyik főcím azt harsogta, hogy „Visszatért a régi Józsefváros!” Ettől némiképp zavarba jöttem, hogy mire gondolhatnak pontosan, mert 15 éve ott lakom, és az előző két polgármester fideszes volt - Kocsis Máté, majd apródja, Sára Botond -, dehát alattuk rend volt és fegyelem, mint tudjuk, meg hetente esztrádműsor a Teleki téren.

A főpolgármesteren és gonosz segédein kívül van egy másik csoport is, akik teljesen kikészítik a lap komplett szerkesztőségét: a „bódult” hajléktalanok, akikről a legszebb Gulyás Gergelyi hagyományoknak megfelelően írnak. Mintha bizony a fedél nélküli emberek életcélja semmi más nem lenne, mint az, hogy bűzzel és kosszal keserítsék meg a tisztes polgárok életét. (Bezzeg Kocsis Máté elintézte volna őket!) A Metropol szerint a hajléktalanok einstandolták az összes parkot, így azokból kiszorultak a pihenni vágyó budapestiek. De a mesterművük a témában mégiscsak a gellérthegyi lumpenek luxusszállója.



De ne legyünk igazságtalanok, a Metropolba beférnek azért jó hírek is. Például az, hogy a neten is erősödik a Tények, meg hogy minden idők tűzijátéka lesz az idei, és még az ünnepi sör is csak 450 forintba fog kerülni!

