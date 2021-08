A lengyelek megszüntetik az EU által kifogásolt bírói fegyelmi tanácsot

A lengyel kormány levélben tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy megszüntetik a Legfelső Bíróságon működő bírói fegyelmi tanácsot, aminek feladata a lengyel bírók rendszabályozása volt. A tanács tagjait egy kormánypárti politikusok által megválasztott testület nevezte ki, emiatt pedig az Európai Unió úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárást indított Lengyelország ellen, mert álláspontjuk szerint a fegyelmi tanács működése sérti a bírói függetlenséget, hiszen a testület eljárhat akár a kormánynak nem tetsző ítéleteket hozó bírókkal szemben is.

Az EU és a lengyel kormány közti jogi harcban most az utóbbi látszik meghátrálni: nem sokkal azután, hogy az EU pénzbüntetést helyezett kilátásba, Jarosław Kaczyński, a kormánypárt elnöke egy interjúban ígéretet tett a fegyelmi tanács megszüntetésére. Keddi tájékoztatásuk szerint a lengyel kormány az EU-nak küldött levelében jelezte, hogy a tanács megszüntetése után is fenntartja a jogot, hogy a lengyel bírók munkáját szabályozó testületet állítson fel, és hogy továbbra is magasabb rendűnek gondolja a lengyel jogot az EU-s jogszabályoknál. Utóbbi szintén régóta vitás kérdés az EU és néhány nemzeti kormány között.

Jaroslaw Kaczynski a 2010-ben egy repülőgép-katasztrófában elhunyt ikertestvére, Lech Kaczynski néhai elnök sírjánál 2020. június 18-én. Fotó: Beata Zawrel/NurPhoto via AFP

Az Európai Bizottság szóvivője szerint a lengyel levelet megkapták, még tanulmányozzák. (Guardian)