Általános amnesztiát hirdettek a tálibok

Afganisztánban a totális hatalmat megszerző tálib lázadók bejelentették kedden, hogy büntetlenséget biztosítanak minden állami tisztviselőnek, és felszólították őket, hogy térjenek vissza munkahelyükre.

"Általános amnesztiát hirdetünk mindenki számára, hogy teljes bizalommal élje tovább megszokott életét" - írták közleményükben az MTI szerint. A tálib lázadók vasárnap hatoltak be Kabulba, és elfoglalták az afgán kormányerők által elhagyott kormányzati intézményeket. Asraf Gáni afgán elnök elmenekült az országból, a tálibok pedig a főváros teljes területét ellenőrzésük alá vonták. Hétfőn azt közölték, hogy az országban nyugalom uralkodik, és harcosaik utasítást kaptak, hogy ne rémisszék meg a civileket, ne okozzanak károkat.

Tálib harcosok Kabul utcáin. Fotó: STRINGER/Sputnik via AFP

A talibán igyekszik egyfajta moderált arcát mutatni, amióta megindult a pár hete tartó előretörésük, és nyilvánvalóvá vált, hogy hamarosan átveszik Afganisztán irányítását. Ugyanakkor, ahogy a BBC bámulatos riportja is bemutatta, nem is tagadják a sária törvényként hivatkozott, a sötét középkort idéző zagyvaságaikat. Érvelnek a kézlevágás mint jogos büntetés és a nők jogfosztása mellett is. Tegnap – bár sokáig kedvesnek tűntek – a CNN tudósítóját egy ponton az utca szélére parancsolták a tálib harcosok, hiszen ő nő.



És voltak hírek arról is, hogy már Kabulban randalíroznak a tálib harcosok, és házról házra járnak, hogy összegyűjtsék a 12 évnél idősebb hajadon lányokat. A talibán szóvivőjeként szereplő Shail Shaheen azt mondta újságíróknak, hogy ezeket az eseteket imposztorok, magukat tálibnak kiadó férfiak követték el. Ez is jól mutatja, hogy a hatalomátvételt követő második napon egyelőre a külvilág tárgyalópartnere próbál lenni az iszlamista szervezet.