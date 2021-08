Egy osztrák cég a covid ellen hatékony orrspray-t azonosított

„Az előzetes laboratóriumi eredményeket a klinikai vizsgáltok is igazolják: a széles körben elérhető allergiaellenes azelasztin tartalmú orrspray forradalmasíthatja a COVID-19 kezelést!” - írta a Facebookon a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Kutatóközpontjának Virológiai Nemzeti Laboratóriuma.

A CEBINA osztrák biotechnológiai cég kedden tette közzé az URSAPHARM Arzneimittel közösen szponzorált, 2. fázisú klinikai vizsgálatának első eredményeit, és ezek bizonyítják, hogy az azelasztin-hidrokloridot tartalmazó antiallergiás orrspray hatékonyan csökkentette a vírusfertőzést SARS-CoV-2 pozitív betegeknél.

„Ezek a klinikai adatok megerősítik a Pécsi Tudományegyetem virológusai által korábban, emberi orrszöveten elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, ahol az azelasztin kezeléssel drasztikusan sikerült csökkenteni a SARS-CoV-2 fertőzést. Mivel az orrban és a torokban megjelenő magas vírusszám súlyosabb lefolyású betegséget eredményezhet, valamint a vírus átadásának a lehetősége is nagyobb ebben az esetben, az orrspray használata mind a fertőzött, mind pedig a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyeknek egyaránt ajánlott lehet. Az azelasztint engedélyezett allergia-gyógyszerként már 30 éve biztonságosan használják szerte a világon, így a klinikai vizsgálatok eredményei alapján, akár azonnal be is lehetne vezetni, mint profilaktikus vagy poszt-expozíciós gyógyszert. - jegyezte meg Dr. Nagy Eszter a CEBINA alapítója és vezérigazgatója. „Ezen túlmenően úgy gondoljuk, hogy az azelasztin hatékonyságának bizonyítása a SARS-CoV-2 főbb változatai ellen – beleértve a delta változatot is – tovább növeli az azelasztin orrszöveten történő, helyi alkalmazásának fontosságát a COVID-19 kezelésében.”