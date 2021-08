Szexuális zaklatással vádolják Bob Dylant

New Yorkban, a Chelsea Hotelben található apartmanjában drogok és alkohol fogyasztására vette rá, majd többször szexuálisan zaklatta Bob Dylan - állítja egy nő, aki be is perelte a Nobel-díjas énekest.

Az eset 1965-ben történt, amikor Dylan 24 éves volt, a most pert indító nő pedig még gyerek, mindössze 12.

Bob Dylan 2012-ben. Fotó: FRED TANNEAU/AFP

Dylan szóvivője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy az 56 éves vádak teljesen alaptalanok és ezt be is bizonyítják majd a bíróságon. A nő állítása szerint az énekes nagyon komoly mentális és érzelmi traumát okozott neki, ezért indította meg az eljárást, amelyre New York állam gyermekvédelmi törvényei lehetőséget adnak neki.