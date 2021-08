Oltás, maszk, negyedik hullám

Iratkozz fel itt a 444 Járvány hírlevelére, és időről időre megkapod a postaládádba, amit tudni kell a vírushelyzetről.

Magyarországon és a környéken mindenhol felfelé mennek a fertőzésszámok.

Oltással és maszkviseléssel lehet a legegyszerűbbeb mérsékelni a terjedést.

Sokaknak harmadik oltásra is érdemes mielőbb jelentkezni.

Közben a világ másik felén vakcinahiány van.

Járványhírlevél.

Dörömböl a negyedik hullám

Fotó: VLADIMIR PESNYA/Sputnik via AFP

Magyarországon és az egész közép-európai térségben romlik a járványhelyzet. Itthon még mindig elég kedvezőek a fertőzésszámok, de látszik a növekvő tendencia. A szlovének már szigorítottak is, a szerbeknél is szóba került. Mivel az oltottak közül a legtöbben enyhe tünetekkel esnek át a betegségen, valószínűleg sokkal többen kapják el most a vírust, mint a statisztikákból látszik. Ez csak akkor lenne másképp, ha sokkal többet tesztelnénk.

A villámgyorsan, bárányhimlőszerűen terjedő delta variáns komoly veszélyt jelent az oltatlanokra, a félig oltottakra és a Sinopharmmal oltott idősek egy részére. A deltát bárki könnyen továbbadhatja, az Egyesült Államokban ugyanannyi vírust mutattak ki a fertőzött oltottak torkában és orrában, mint az oltatlanokéban. Ezért az oltás mellett továbbra is a maszkviselés lehetne a legfontosabb, legegyszerűbb eszköz a vírus terjedésével szemben.

Az iskolakezdéssel a gyerekek még könnyebben átadhatják majd a vírust szüleiknek és nagyszüleiknek. Duda Ernő virológus szerint fontos lenne nyitva tartani az ablakokat az osztálytermekben, Falus Ferenc volt tisztifőorvos kötelező maszkviselést és távolságtartást is előírna, illetve jónak látná rendszeresen tesztelni a gyerekeket. (Csehországban az iskolai közösségi terekben tették kötelezővé a maszkot, és szeptemberben letesztelik az oltatlan gyerekeket, iskolai dolgozókat.)

A magyarországi adatokat járványoldalunkon lehet nyomonkövetni.

Oltás

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

147 ezren már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Aki bizonytalan, hogy jelentkezzen-e, annak továbbra is hat független szakértő táblázatát ajánljuk. Kemenesi Gábor virológus izraeli tapasztalatok alapján harmadik oltásra biztat minden 60 év felettit.

Más kérdés, hogy azoknak, akiknél az első két oltással nem alakult ki védettség (főleg a sinopharmos 60 év felettiek egy része), negyedikre is szükségük lenne, mert egy adag nem túl hatékony a delta variánssal szemben. Szerbiában is osztják már a harmadik oltást, ott előrevették azokat, akik az első kettőre gyenge immunálvaszt adtak.

Közben legalább ennyire fontos lenne, hogy minél többen beoltassák magukat, akik eddig nem voltak hajlandók. Hetek óta naponta átlagosan négyezren kapják meg az első adagot, és egyelőre nem látszik a hatása, hogy a kormány arra kérte a háziorvosokat, személyesen keressék fel az oltatlan időseket.

Ferenc pápa is azt mondja: Az oltás egyszerű, de hatékony mód arra, hogy tegyünk a közjóért és törődjünk egymással.

Hiányzó adatok

Müller Cecília országos tisztifõorvos szivecskézik a honvédség oltóbuszánál Faddon, 2021. május 25-én. Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Továbbra sem tudjuk, hány embert oltottak be eddig a magyarországi településeken. Gulyás Gergely miniszter csak megyei adatokat osztott meg velünk, miután egy kormányinfón kiderült, hogy már hetekkel korábban találkozott velük. Ez azért is volt érdekes, mert Müller Cecília hivatala azt állította, nem ismerik ezeket a számokat.

Szél Bernadett független képviselő néhány napja megkapta a védettségi igazolványok területi adatait. Bár ez nem teljesen egyezik meg az oltottak számával, mégis sokatmondó, hogy van olyan falu, ahol csak az emberek öt százalékának van igazolványa. Budapesten ez az arány 78 százalék, országosan 66.

További fontos események a világjárványban