Szépen ugrálnak a humanoid robotok, de nincs jobb, mint amikor pofára esnek

Három éve még hússzor kellett próbálkoznia a Boston Dynamics humanoid robotjának, mire felugrált egy fokonként 40 centis lépcsősoron. A fejlesztőknek mostanra sikerült elérniük, hogy egy komplex akadálypályát is gond nélkül teljesíteni tudjon. Gerendán sétál, támaszkodik, hátraszaltózik:

Ennél jóval szórakoztatóbb, amikor hiba csúszik a számításba, és pofára esik:

A fejlesztők szerint azért érdemes ilyen pályákon tesztelni a robotokat, mert egyszerre igényel fizikai és mentális erőfeszítést, miközben egyensúlyozni kell, amit az ember tudattalanul csinál, írja a Mashable.

A Boston Dynamics robotkutyát is gyártott, amit a New York-i rendőrség is használni kezdett, felháborítva egy demokrata képviselőt: „Mi a francnak kell nekünk robot rendőrkutya? Ez valami Robotzsaru-szarság? Ez őrület!”

A cég alapítója, egykori ügyvezető igazgatója, jelenlegi igazgatósági elnöke, Marc Raibert tagja volt a szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalman gigaprojektje, a Neom névre keresztelt okosváros tanácsadó testületének is.