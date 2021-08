A Kúria elnöke és elnökhelyettese népszavazási, választási és gyülekezési ügyekben is eljár bíróként

Előfordulhat, hogy a kormány „gyermekvédelmi” népszavazási kérdéseinek hitelesítéséről a Varga Zs. András Kúria-elnök, illetve Patyi András elnökhelyettes által vezetett háromtagú bírói tanács dönt, írja a Népszava.

Varga Zs. András Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A lap azt írja, Varga Zs. András nemcsak népszavazási, de választási és gyülekezési ügyek elbírálásában is részt vesz mint a Kúria egyik közigazgatási tanácsának elnöke, és ugyanez igaz a Varga Zs. javaslatára a Kúria elnökhelyettesének kinevezett Patyi Andrásra is. Utóbbinak van pár évnyi bírói gyakorlata, míg Varga Zs. mindenfajta bírói gyakorlat nélkül került az Alkotmánybíróságról a Kúria tanácselnöki, majd elnöki posztjába.

Patyi András Fotó: Botos Tamás / 444

A Népszava emlékeztet arra, hogy a Fidesz-kormány korábban Alaptörvénybe is foglalta, hogy egy új, a rendes bíróságoktól független közigazgatási bírósági rendszert hoz létre, amit 2019 tavaszán elhalasztottak, ősszel pedig teljesen elálltak a bevezetésétől. Az akkori találgatások szerint az új bírósági rendszer élére Patyi került volna, a végül be nem vezetett közigazgatási bíróság pedig éppen azokkal a – népszavazási, választási, gyülekezési, adatkérési – ügyekkel foglalkozott volna, amelyekben most a Kúria vezetőiként és tanácselnökeiként Varga Zs.-nek és Patyinak meghatározó szerep jut.