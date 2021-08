A tokiói paralimpiai faluban is találtak egy koronavírusost

Napokkal a játékok kezdete előtt találtak egy koronavírus-fertőzöttet a tokiói paralimpiai faluban. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a pozitív tesztet nem sportoló és nem is helyi lakos produkálta.

A szervezők elmondták, hogy már több mint hetven, a paralimpiához kapcsolódó covidos esetet találtak, főként a személyzet körében, de a paralimpiai faluban ez az első eset.

A tokiói paralimpiai játékok augusztus 24-én kezdődnek, a nyári olimpiához hasonlóan ezekre a versenyekre sem engednek be nézőket, és ahogy a nyári olimpián, úgy itt is naponta tesztelik a résztvevőket, akiknek maszkot kell viselniük és be kell tartaniuk a járványügyi korlátozásokat.

Az elmúlt napokban Japánban több mint húszezer napi új megbetegedést regisztráltak, többet, mint valaha. (BBC)