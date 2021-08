Bombariadó volt a Capitolium közelében, órákkal később megadta magát a támadó

Megadta magát, majd letartóztatták a férfit, aki órákon keresztül ült egy terepjáróban Washingtonban, a Capitolium közelében egy bombával-

A BBC beszámolója szerint rendőrök órákon keresztül egy gyanús jármű sofőrjével tárgyaltak a Kongresszusi Könyvtár közelében, a Capitolium épületével és a Legfelsőbb Bírósággal szemben.

Fotó: ERIC BARADAT/AFP

Az AP beszámolója szerint 9.15-kor hajtott fel egy férfi egy fekete teherautóval a könyvtár járdájára, és ott megállt. Amikor a rendőrök számon kérték, közölte velük, hogy bomba van nála. A férfi a rendőrséggel azóta jegyzeteken keresztül kommunikál, amit felmutat a jármű ablakán keresztül.

A Washington Post arról ír, hogy feltehetően az autóban ülő férfi készített egy live videót, amiben forradalomról beszél és Joe Biden amerikai elnökkel akar telefonon beszélni.

Az élő közvetítésen az is látszik, hogy a férfi ölében van egy nagy tartály, aminek a tetejéhez egy elemmel működő eszköz van rögzítve. A férfi azt is állítja, hogy az autója szerszámosládájában ammónium nitrát van, és hogy a bomba hangérzékeny, akkor indul be, ha lövés éri az ablakokat.

A környékbeli irodaházakat evakuálták, a Capitoliumban pedig épp nyári szünet van, de azért vannak páran az épületben.

Órákkal később a rendőrség adott a férfinak egy telefont, hogy könnyebben kapcsolatba tudjanak lépni vele, de erre végül nem került sor, mert a férfi magától kiszállt és megadta magát. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit jelenleg fogdában van, a robbanószerkezetet pedig még vizsgálják. Azt is elárulták, hogy a férfi anyja nem rég halt meg és más tragikus események is voltak a családban.

