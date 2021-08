Erdogan bejelentette, hogy kész együttműködni a tálib vezetéssel

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerda este egy televíziós interjúban közölte, hogy országa kész együttműködni az Afganisztánban újonnan hatalomra került tálib vezetéssel. Erdogan öt török televízió közös adásában, újságírók kérdéseire válaszolva hangsúlyozta, hogy jó és rossz napjaiban is a „testvéri” Afganisztán oldalán állnak, bárki is vezeti a dél-ázsiai országot. Hozzátette, hogy korábban is jelezték már, elismerhetik a tálib vezetést: „Ma is fenntartjuk ezen álláspontunkat”. Erdogan egyúttal „józannak” és „bölcsnek” nevezte a tálib vezetők napokban tett nyilatkozatait.

Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC/Anadolu Agency via AFP

A török elnök jelezte, hogy a hétvégéig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Angela Merkel német kancellárral is egyeztet Afganisztán ügyében. Az Afganisztánból fenyegető migrációs hullámmal kapcsolatban pedig azt mondta, hogy a teljes török-iráni határon épülő betonfalból az Agri és Igdir tartományokat érintő szakaszok már elkészültek.

A radikális iszlamista tálibok augusztus 15-én harc nélkül vonultak be Kabulba, és pár óra alatt átvették az afgán főváros felett az irányítást. Nem sokkal korábban Asraf Gáni afgán elnök külföldre menekült, a kormány pedig összeomlott. A nyugati országok a kabuli repülőtéren keresztül menekítik ki az állampolgáraikat és a diplomáciai képviseleteik személyzetét. (MTI)