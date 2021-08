Felújítás miatt lassan fél éve nem működik a Péterfy Kórház onkológiája, türelmük végére értek dolgozók és betegek

A helyzet március óta fennáll, de mivel a kórház mindvégig azt állította, hogy az ellátás zavartalanul működik, eddig nem lett hír belőle.

A valóságban azonban a Péterfy betegeit az elmúlt lassan fél évben a Szent László Kórházban látták el, és hogy ez meddig lesz még így, azt eddig a kórház vezetése nem árulta el.

Az osztály orvosai most a belgyógyászaton dolgoznak, és az ápoló személyzetet is más osztályokra helyezték.

A dolgozók a normális munkakörülményeket, a rákbetegek pedig az őket sokszor évek óta kezelő orvosaikat szeretnék visszakapni, vagy legalább érdemi választ szeretnének, mikor lesz ez lehetséges.

Tavaly októberben nagyszabású felújítási munkálatok kezdődtek a VII. kerületi Péterfy Kórházban, ami miatt az intézmény vezetése az épületegyüttesben működő ellátási formák alapos átszervezésére kényszerült. A felbolydulás érintette a kórházban működő onkológiai osztályt is, amelynek először a fül-orr-gégészettel kellett összebútoroznia. Ez sem volt könnyű helyzet, de az osztályon dolgozó orvosok és ápolók legalább tovább végezhették a munkájukat, „legalább fél gőzzel működhetett az ellátás” - magyarázta egy, a kórház működését közelről ismerő, névtelenséget kérő forrásunk.

Az összebútorozás után néhány hónappal, 2021 márciusában a fül-orr-gégészeten is megkezdődött a felújítás, így az onkológiának innen is mennie kellett. Ekkor az intézmény vezetése úgy döntött, a Péterfy Onkológia betegeit a Dél-Pesti Centrumkórház - Szent László Kórház onkológiai osztálya, azaz az ott dolgozó orvosok látják majd el. Forrásunk szerint ez nem jelent ugyan minőségi romlást a daganatos betegek ellátásában, de a helyzet más miatt okoz komoly problémát az érintett orvosoknak és betegeiknek egyaránt.

Hiperérzékeny orvos-beteg viszony

Az onkológia az orvoslásnak tipikusan olyan szakterülete, ahol az orvosok akár éveken keresztül kezelnek egy-egy pácienst, diagnózistól a gyógyulásig, netán a beteg haláláig. „Az onkológiai betegek általában kötődnek, ragaszkodnak az orvosaikhoz, akik kezelni kezdik őket, és pszichésen nagyon meg tudja viselni őket, ha ebben a viszonyban változás áll be” - magyarázta forrásunk. A legrosszabb esetben mindez akár azt is eredményezheti, hogy a beteg a kezelés leállítása mellett dönt. Úgy értesültünk, ez a Péterfy átirányított onkológiai betegei körében is megesett.

A korábban az osztályon kezelt daganatos betegek minden lehetséges módon próbálják kideríteni, mikor térhetnek vissza kezelőorvosaikhoz. De a kérdésre érdemi választ eddig nem kaptak az intézményvezetéstől. „Akárhányszor próbáltam kérdezősködni, nem tudták megmondani, mikor kaphatjuk vissza az orvosunkat” - mesélte a 444-nek Anikó, az egyik érintett beteg édesanyja (nevét a beazonosíthatóság elkerülése érdekében megváltoztattuk). Lányát daganatos betegségének diagnózisa óta a Péterfy onkológiáján kezelik, szinte feltétlenül bízik kezelőorvosában.

Ezért érintette nagyon rosszul, amikor menetrend szerinti kemoterápiás kezelésére érkezve orvosa közölte vele, hogy ideiglenesen bezár az osztály, a következő alkalommal már máshová kell mennie. Anikóéknak azt mondták, az onkológia Covid-osztállyá alakulása miatt van erre szükség, amit járványhelyzetben a beteg nő és édesanyja persze meg is értettek, a harmadik hullám tavasz végi lecsengése óta azonban egyre nehezebben viselik ezt a kényszerhelyzetet.

„A lányomat elég súlyos állapotból tudta nagyon szépen felhozni az orvosa, ha ő nincs, szerintem már a gyerekem se lenne” - magyarázta Anikó. Lánya ezért már az ideiglenes átirányítást is sírva fogadta - emlékezett vissza édesanyja. „Aki nincs benne, nem is értheti, mekkora lelki teher ez neki” - magyarázta.

A beteget és édesanyját az is aggasztja, hogy hiába próbáltak erre az ideiglenes időszakra a Szent László Kórházból átmenni egy másik, általuk választott kórházba, ahová ráadásul állításuk szerint lakóhelyük alapján tartoznának is, a másik intézmény onkológiája nem vette át őket. „Hol itt a szabad orvosválasztás joga?” - fakadt ki Anikó.

Onkológus vagy belgyógyász?

Pedig nem csak a betegeket, az intézményben dolgozókat is próbára teszi a mostani helyzet. Az osztály orvosai most a belgyógyászaton dolgoznak, amihez megvan ugyan a szükséges képesítésük, de a szakterületük az onkológia. Az onkológiai szaknővérek is más osztályon dolgoznak.

A körülmények miatt fennáll a veszélye, hogy az érintett dolgozók besokallnak és felmondanak. Ez az onkológiai osztály megmaradását veszélyeztetné. Mindezt forrásunk szerint egy akkora kaliberű felújítás miatt, amire talán égető szükség sem lett volna. Az onkológia ugyanis szerinte épp a kórház jobb állapotban lévő osztályai közé tartozott. Minden szoba komfortosított volt, a betegek teljes mértékben elégedettek voltak az ellátással.

A témában több kérdést is küldtünk a Péterfy Kórház vezetésének. Azt szerettük volna megtudni, milyen felújítást végeznek az intézményben, ami szükségessé tette az osztály bezárását, mikorra tervezték ennek befejezését, és ehhez képest mikorra várható, hogy elkészülnek, és visszaáll az onkológiai osztály rendes működése. De arra is rákérdeztünk, mi okozta a csúszást, a járvány miatti rendkívüli helyzet végével miért nem sikerült felújítva visszaadni a területet a pácienseknek.

Megkeresésünk után 6 nappal, augusztus 18-án közlemény jelent meg a kórház honlapján

„Betegeink ellátása zavartalan a Péterfyben zajló felújítás idején is”

címmel, ami hivatalosan is megerősíti a 444 értesüléseit. Így szól:

„A Péterfy Kórházban jelenleg felújítások zajlanak, amelyek időről időre szükségessé teszik egyes osztályok ideiglenes költöztetését. A régóta esedékes felújításban érintett osztályok elhelyezésére az intézmény Onkológiai Osztályának területén van lehetőség. A Péterfy Kórház onkológiai betegeinek ellátása a felújítások idején is folyamatos, hiszen az intézmény onkológiai feladatait ideiglenesen a Dél-Pesti Centrumkórház Szent László kórházi telephelyének Onkológia Osztálya vette át. A feladatokat átvállaló Dél-Pesti Centrumkórházban az ellátás zavartalanul, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezve biztosított, és a betegek a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülnek. A Péterfy Kórház Onkológiai Osztályának orvosai – akik belgyógyász szakvizsgával is rendelkeznek – jelenleg belgyógyászati munkát végeznek, és foglalkoztatásuk folyamatos.”

A legfontosabb, cikkünkben firtatott kérdésre, hogy mikorra várható a Péterfy onkológia újranyitása és az ott dolgozó orvosok és ápolók visszatérése, a közlemény továbbra sem adja meg a választ. Amint ezt is sikerül kiderítenünk, cikkünket frissítjük.