Kovács Zoltán szerint jó döntés volt mentesíteni a védelmi intézkedések alól a nemzeti ünnepet, mert sokan vannak az eseményeken

Május végére, az oltási program sikerességét tapasztalva, már látni lehetett, hogy az augusztus huszadikai ünnepségeket zavartalanul meg lehet rendezni, mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Borsnak. Kovács Zoltán szerint

jó döntés volt, hogy megszületett az a kormányrendelet, ami mentesítette a nemzeti ünnepet a járványügyi korlátozások alól, mert "ahogyan sétálunk most a rendezvényen, azt láthajtuk, hogy rengetegen vannak, nagyon jól érzik magukat az emberek." Szerinte "valóban egyfajta újjászületés, megkönnyebülés is érezhető, hiszen a korlátozások nélkül élvezhető ünnep a régi életünket idézi, és szeretnénk, hogy az újhoz is hozzátartozzon."