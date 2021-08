Annyira kevés a rendőr, hogy nem tudják kiadni a 10 nap ajándék szabadságot

Hiába jelentette be Orbán Viktor még a júniusi kormányinfón, hogy 10 napos rendkívüli fizetett szabadságot kapnak a koronavírus elleni védekezésben részt vevő rendőrök, azóta kiderült, hogy csak állomány fele érintett, de aki kap, az is csak papíron, számolt be az ATV Híradója. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az 53 ezres létszámból 23561-en jogosultak a 10 napos pótszabadságra, ami feszültséget teremt a szervezetben. Az ATV-nek Pósa Zoltán, a Rendőr Szakszervezetek Védegyletének főtitkára elmondta, hogy

„Aki nem kapja meg, az kvázi úgy éli meg, hogy egy újabb pofon arra vonatkozóan, hogy nincs elismerve a munkája. Aki úgy gondolja, hogy neki járna, annak segítséget nyújtunk a szolgálati panasz megfogalmazásában, és ha a munkáltató elutasítja, akkor bíróságra fogunk menni.”



De akinek jár, az sem tudja kivenni, mert akkora a létszámhiány, nem tudják nélkülözni a pótszabadságra jogosultakat. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára szerint