Minden, amit tudni akartál a 444 új előfizetési és tagsági programjáról

Egy hete indítottuk el a 444 tagsági és előfizetési programját, és már majdnem nyolcezren csatlakoztatok hozzánk. A rendszer indulásával több fontos dolgot is átalakítottunk a 444-en, ezekkel és más ügyekkel kapcsolatban is küldtetek egy sor kérdést.

Mennyibe kerül a tagság/előfizetés?

Három csomag közül lehet választani havi vagy éves előfizetést.

A legolcsóbb opció 1990 forintba kerül havonta fizetve, vagy havi 1490 forintra jön ki éves előfizetéssel. Ezért a pénzért olvasható a 444 valamennyi lezárt cikke, és hetente hat alkalommal, reggelenként küldjük a napindító hírlevelet.

A legnépszerűbb a 444 Közösség nevű csomag. Ez 2490 forintba kerül havonta fizetve vagy havi 1990 forintba éves előfizetéssel. Ezért a pénzért olvasható valamennyi lezárt cikk, jár a napindító hírlevél, és ezen felül lehet kommentelni, meghívunk a 444 zárt Facebook-csoportjába, ahol beszélgethetsz a 444 szerzőivel és szerkesztőivel, és küldjük a prémium hírleveleinket, köztük Uj Péter főszerkesztő "Szerda" nevű csütörtök hajnali publicisztikáját, valamint a program-, étterem- és egyéb ajánló kétheti "JÓ" hírlevelünket.

A legnagyobb csomag a "Belső Kör". Ez havi előfizetés esetén 4490 forint, éves előfizetésnél havi 3490 forintra jön ki. Elérhető benne minden, ami a fenti kettőben, és azon felül a "Belső Kör" tagjainak elküldjük a 444 nyomtatott magazinját (aki most fizet elő már megkapja a legújabb, balatoni számot), meghívhatják egy ismerősüket a Körbe (egy előfizetés, két hozzáférés), és rendszeresen ki fogjuk kérni a véleményüket a 444-et érintő legfontosabb kérdésekben.

Itt tudod összehasonlítani az árakat és a szolgáltatásokat. Az oldalon az éves előfizetés havidíját tüntetjük fel (a legjobb árat), de ha kiválasztod az egyes csomagokat, akkor állíthatod, hogy éves vagy havi előfizetést szeretnél, és mutatjuk az árkülönbséget.

A Belső Kör előfizetéssel hol tudom meghívni egy ismerősömet?

Itt, a profiloldalon, de az ő hozzáférése csak addig él, amíg a meghívó fél 444-es előfizetése.

444 Közösség vagy Belső Kör előfizetéssel hol tudok csatlakozni a zárt Facebook csoporthoz?

Minden előfizető emailben kap meghívót. A csatlakozáskor el kell fogadnod a csoport szabályzatát (és aztán be is kell tartanod), és meg kell adnod azt az emailcímedet, amelyikkel a 444-re előfizettél.

444 Közösség vagy Belső Kör előfizetéssel hogy tudok kommentelni a cikkek alatt?

A kommentelés egy Disqus nevű rendszerben történik. Ott van a kommentdoboz minden cikkünk alatt, de a Disqusban létre kell hoznod egy felhasználót, és a létrehozásnál mindenképpen a 444-es előfizetéskor használt emailt kell megadnod, így fogsz tudni hozzászólni a cikkeinkhez. A kommentlesénél be kell tartanod a moderációs szabályokat.

Korábban támogattam a 444-et. Most fizessek elő?

A korábbi támogatások nagyon sokat jelentettek nekünk, azoknak köszönhető, hogy a lap ma is működik, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki erre áldozott. Most új fejezetet kezdtünk, konkrét szolgáltatásokat kínálunk azoknak, akik belépnek az előfizetési/támogatási programba. Ha szimpatikusak ezek a szolgáltatások, akkor válaszd ki az egyik csomagot, és fizess rá elő. Ha a tagság mellett továbbra is tudsz vagy akarsz támogatni bennünket, azért nagyon hálásak vagyunk, de sokan amikor belépnek az új rendszerbe lemondják a régebben beállított összeget, és persze ez is teljesen érthető.

Az elmúlt egy évben beléptem a Körbe és 2-4-6 hónap tagságot váltottam. Hogy tudom ezt érvényesíteni?

Minden korábbi Kör-tag emaliben kapott tőlünk linket, amin aktiválhatja a korábban megváltott hónapjait. Ha nem kaptál, pedig úgy érzed, hogy kellett volna, akkor írj nekünk a kor@444.hu emailre.

Aktiváltam a korábban szerzett hónapjaimat, és most a Belső Körbe kerültem. Az előre megváltott hónapok lejártakor mi fog történni?

Minden korábbi Kör-tag és támogató most a "Belső Kör", a legnagyobb csomag havi verziójába került 2-4-6 hónapra a korábbi befizetéseinek megfelelően. Ha elégedettek ezzel a csomaggal, akkor nincs teendőjük, az előre megváltott időszak után automatikusan megújul az előfizetésük. Természetesen ha váltani akarnak, másik csomagot választani, vagy például havi helyett a kedvezőbb árú éves előfizetést, akkor ezt is megtehetik. Az előre megváltott hónapok lejárta előtt, több körben értesítünk mindenkit a váltási lehetőségekről.

Hogy tudom megrendelni a nyomtatott magazint?

A 444 webshopból bárki meg tudja rendelni a könyveinket és magazinjainkat. A Belső Kör tagjainak az előfizetésük részeként küldjük a 444 MAKRO-t, de meg kell adniuk a szállítási címet, és jelezniük, hogy kérik a print magazint itt, a profiloldalukon.

Tavaly léptem be a Körbe. Nekem is jár a balatoni MAKRO?

Akik az elmúlt egy évben csatlakoztak hozzánk, azoknak ingyen küldtük el a tavaly ősszel megjelent "Büszkeség és Balítélet" című magazint és az idén tavasszal megjelent "Nagy Zabálás" című számot. (Ha bármelyik számot kérted, de nem érkezett meg hozzád, akkor írj és utánanézünk, és ha kell elküldjük újra). Nekik a most megjelent, "Kié a Balaton?" című MAKRO kedvezményes áron érhető el.

Akik a program indulása óta csatlakoztak, és még nem kaptak tőlünk magazint, azoknak az előfizetésük részeként küldjük el a mostani, balatoni MAKRO-t.

A jövőben ennél szerencsére egyszerűbb lesz a helyzet. Aki a "Belső Kör" csomag tagja, annak az előfizetése részeként jár a MAKRO magazin, mindenki más pedig megrendelheti a webshopból.

Hol tudok feliratkozni a hírlevelekre?

Itt.

Hol tudok leiratkozni a hírlevelekről?

Minden hírlevél végén van egy leiratkozó link.

Hol lehet belépni a 444-es mobilappban, hogy el tudjam olvasni a lezárt cikkeket?

Az alkalmazásban a cikkeknél tudsz belépni. Az egyes lezárt posztoknál a sárga lezáró elem alján a "Már tagja vagy a Körnek? Lépj be!" feliratra kattintva.

Hol lehet a 444-en belépni, hogy el tudjam olvasni a lezárt cikkeket?

A weben is mindenhol be lehet lépni az elzárt cikkeben a sárga lezáró elem alján a linkkel. Ezen kívül desktopon a fejlécben a jobb sarokban az emberi sziluett gombra kattintva, mobilon a képernyő alján szintén a jobb sarokban a "Fiók" feliratú gombra kattintva lehet belépni.

Belépés desktopon

Belépés mobilon

Hol értem el a profiloldalamat?

Itt.

Hol tudom megnézni, hogy milyen előfizetésem van, és az meddig érvényes?

Itt.

Hol tudom megváltoztatni a jelszavamat?

Itt.

Azt szeretném még kérdezni, hogy...

Küldj emailt az elakadtam@444.hu címre, és igyekszünk a lehető leggyorsabban reagálni. Minden levélre válaszolunk, de az indulás miatt most sok kérdés érkezik, eltarthat egy darabig, míg odaérünk a tiedhez.