Visszalépett Bodnár Imre, az MSZP pécsi jelöltje, mégis Mellár Tamás indul az előválasztáson

Ezt Bodnár egy Karácsony Gergellyel és Péterffy Attilával közös sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. Két nappal korábban Mellár Tamás, a Párbeszéd jelöltje is bejelentette visszalépését, szombaton azonban egyeztettek, ami után Bodnár visszalépett, az előválasztáson pedig Baranya 1. számú választókerületében mégis Mellár Tamás lesz az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik által támogatott jelölt.

Bodnár Imre úgy fogalmazott, semmiképp sem szeretné, ha az ő személye körül „a pártoknak lenne olyan konfliktusa, ami akadályozza vagy nehezíti”, hogy 2022-ben kormányváltás legyen, emiatt gondolta úgy, hogy „az a legjobb megoldás, ha visszalép az előválasztási jelöltségtől”.

A terv az volt, hogy az MSZP és a Párbeszéd már az előválasztáson sem indít egymás ellen jelölteket, de Pécsen eleinte nem tudtak megegyezni: az MSZP Bodnár Imrét, Péterffy Attila polgármester ügyvédjét akarta indítani, a Párbeszéd pedig Mellárt.

Ahogy az előválasztásról szóló cikksorozatunkban is bemutattuk, Mellár Tamás 2018-ban egyike volt a három vidéki ellenzékinek, aki győzni tudott a parlamenti választáson. Akkor függetlenként indult, végül a Párbeszéd frakciójába ült be, és ott is folytatná a parlamenti munkát. Egykor Fidesz-közeli közgazdászként volt ismert, de azóta már hangos kritikusa Orbán Viktor kormányának. Az ezredfordulón a KSH elnöke volt. A rendszerváltáskor az MDF tagja volt, 2006-tól egy évig pedig fideszes önkormányzati képviselő volt Pécsen.