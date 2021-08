Bye Bye Love: Meghalt Don Everly, az Everly Brothers egyik fele

84 éves korában meghalt Don Everly, a korai rock and roll legendás duója, az Everly Brothers egyik fele, aki az öccsével, Phillel kettesben alapította meg az együttest. A zenészt 4 gyereke és 5 unokája mellett 101 éves édesanyja is gyászolja. Halála okát egyelőre nem közölték.

A két Everly testvér olyan sokszor feldolgozott, nagyhatású sláger előadója volt, mint a Bye Bye love

A Wake Up Little Susie

Vagy az All I Have To Do Is Dream



Bár lágy harmóniáikról voltak híresek, az övék az egyik legvadabb rock and roll-válás sztorija is: a családi együttes úgy oszlott fel 10 évre, hogy egy 1973-as koncertjük közben Phil dühében egyszer csak széttörte a gitárját és otthagyta a sz§npadon a bátyját, hogy egyedül fejezze be a koncertet. 83-ban aztán újra összeálltak és 2006-is aktívan koncerteztek.



(via NPR)