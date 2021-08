Eszenyi Enikő nem hajlandó távozni a Vígszínház alapítványaitól

Még mindig ott ül a Vígszínház alapítványainak kuratóriumában Eszenyi Enikő, az intézmény korábbi igazgatója, írja a Blikk. Pedig utódja, Rudolf Péter már hónapokkal ezelőtt kérte, hogy távozzon, mert „gördülékenyebb lenne az alapítványok működése, ha a Vígszínház kötelékébe tartozó vezetői lennének”. Kirúgni nem tudja, ha magától nem megy el, legfeljebb a bíróság változtathat a helyzeten.

„Sajnos a sokak által remélt változás a kuratóriumok személyi összetételében eddig nem történt meg, de továbbra is bizakodunk az érintettek együttműködésében” - mondta most Mádi Zoltán, a Vígszínház gazdasági igazgatója.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Az alapítványok ugyan nem szólnak bele a művészeti kérdésekbe vagy a következő évad pénzügyi tervébe, viszont a Blikk szerint félmilliárd forinttal egészítik ki az intézmény költségvetését. Eszenyin kívül Magyar Péter korábbi produkciós igazgató és Hegedűs D. Géza tagjai a kuratóriumoknak.

Eszenyi tavaly márciusban mondott le az igazgatói posztról, és a következő ciklusra benyújtott pályázatát is visszavonta, miután korábbi beosztottai, köztük színészek álltak elő azzal, hogy az Eszenyi által alkalmazott verbális erőszak és agresszív vezetői kommunikáció is hozzájárult a felmondásukhoz. Azóta etikai kódexet alkottak a visszaélések ellen, és több, korábban távozott színész is visszatért.