Áder miatt magyarázkodhatott Szijjártó Lavrovval közös sajtótájékoztatóján

A debreceni oltóanyaggyárban 2022 végétől Szputnyik-vakcinát is gyártanak majd - erről is megállapodott Szijjártó Péter magyar és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden. Az orosz diplomácia vezetőjét a budapesti nagyköveti értekezletre hívta meg a magyar fél. A munkalátogatáson tárgyaltak a két ország közös ügyeiről is.

Szijjártó szerint „a Szputnyik-vakcina nélkül nem tudtuk volna Európa legsikeresebb oltáskampányát végrehajtani.

Ezáltal nem csak a kiszolgáltatottságunkat csökkentjük, hanem külgazdasági előnyökre is szert tehetünk, hisz a járvány itt marad velünk” - mondta a magyar külügyminiszter.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) fogadja hivatalában Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az oltóanyagok mellett szóba került a MOL tatárföldi beruházása, egy orosz szépségipari cég Alsózsolcai projektje és az egyiptomi vasúti fejlesztés, melyhez orosz közvetítéssel Dunakesziben gyártanak vasúti kocsikat az Eximbank finanszírozásában.



Szijjártó Péter elmondta, hogy még idén megkötnék az új hosszútávú gázvásárlási szerződést Oroszországgal. Ez újabb 15 évre szólna. A helyzet más most, mint az előző szerződés megkötésekor - ezt többször kiemelte Szijjártó. Az Északi Áramlat megnyitásával ugyanis Magyarország elvesztheti tranzitország szerepét a Balkán irányába, így bevételtől is eleshet. Hamarosan Szentpéterváron tárgyal majd a végső részletekről. Az árat és a szerződés rugalmasságát is itt vitatják majd meg az orosz állam és a Gazprom képviselőivel.

Szergej Lavrov szerint is nagyon sikeres volt a találkozó „barátjával, Szijjártó Péterrel”. Kiemelte, hogy Magyarország az első NATO tagország, amely meghívta egy nagyköveti értekezletre az orosz külügyminisztert.

Áder János tegnapi kijevi látogatása miatt érkeztek keményebb kérdések a külügyminiszterek felé. A magyar államfő részt vett a Krími Platform elnevezésű csúcsértekezleten, amelyen az Oroszország által annektált fekete-tengeri félsziget sorsát tárgyalták. Áder a magyar diplomáciában szokatlanul kemény hangot ütött meg az oroszokkal szemben, amikor arról beszélt, hogy a magyaroknak is van történelmi tapasztalatuk arról, hogy idegen hatalmak önkényesen átrajzolják egy éppen akkor nehéz helyzetbe került állam határait.

Az Iszvesztyija újságírója Szijjártó Péteren kérte számon Áder álláspontját. A magyar külügyminiszter emlékeztette, hogy Magyarország mindig is kiállt Ukrajna területi integritása mellett, majd hosszan beszélt arról, hogy eközben a szomszédos országban milyen hátrányok érték a magyarokat és mellettük más ott élő népcsoportokat a konfliktus miatt.

AZ RTL riportere Lavrov véleményére volt kíváncsi Áder beszédéről. „A kapcsolatunkat Magyarországgal mindig is reális politikai érdekek mentén építettük fel, a jövőben is így fogunk eljárni” - mondta az orosz külügyminiszter.

A sajtótájékoztatót itt lehet visszanézni: