Kínában Hszi Csin-ping elnök gondolatait is beveszik a nemzeti tantervbe

Kínában felveszik a nemzeti tantervbe a „Hszi Csin-ping-i gondolatot”, jelentette be az ország oktatási minisztériuma kedden. Célja, hogy segítsen megalapozni a marxista gondolkodást az ország fiatalságában: így akarják elősegíteni azt, hogy a fiatalok hallgassanak a Kínai Kommunista Pártra, és kövessék, illetve ezzel növelnék a hazafias érzéseket is bennük.

Fotó: XIE HUANCHI/Xinhua via AFP

Az elnök elképzeléseit arról, hogy milyen is a „kínai jellegzetességekkel átitatott szocializmus az új korszakban” már az általános iskolásoknak is tanítanák, egészen az egyetemig. A Hszi Csin-ping-i gondolat egyébként 2018 óta hivatalosan is az alkotmány része. (Reuters)