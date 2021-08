R. Kelly vesztegetéssel érhette el, hogy feleségül vegye a 15 éves Aaliyah-t

R. Kellyvel szemben a kilencvenes évek közepe óta többször merültek fel szexuális visszaéléssel, zsarolással, erőszakkal és gyermekpornográfiával kapcsolatos vádak, eddig azonban minden esetben sikerült megúsznia. Az elmúlt évek vádaskodásai és nyomozásai után augusztus 18-án viszont elkezdődött az énekes tárgyalása a brooklyni szövetségi bíróságon: a vád szerint alkalmazottaival egy bűnszervezetet tartott fenn, hogy lányokat hajtsanak fel neki, emellett zsarolással, megvesztegetéssel, emberrablással, kényszermunkával és kiskorúak szexuális kihasználásával is vádolják. R. Kellyt (polgári nevén Robert Sylvester Kelly) az előbb felsoroltak miatt 2019-ben tartóztatták le, tárgyalását azonban a járvány és a más államokban ellene folyó ügyek miatt eddig halasztották.

Az énekesnek ez az első büntetőpere 2008 óta, akkor tizennégy rendbeli gyerekpornográfiával vádolták, végül felmentették. De azt megelőzően is felmerültek kérdések, például az 1994-ben kötött házasságával kapcsolatban: felesége, az énekesnő Aaliyah ugyanis az esküvő idején még csak 15 éves volt. Kellyt 2017-ben több nő és azok szülei is azzal vádolták meg, hogy gyakorlatilag egy háremet tart maga körül, ügye végül egy 2019-re elkészült, hatrészes dokumentumfilm-sorozatban csúcsosodott ki. A hatóságok a Túlélni R. Kellyt című sorozatban megszólalók vallomásai alapján kezdtek újabb nyomozásba, az ügyészség pedig arra kérte az énekes addig hallgató áldozatait, hogy jelentkezzenek történeteikkel.

A több mint egy hete elkezdődött és várhatóan még legalább három hétig tartó tárgyaláson az énekest hat ember vádjaival szembesítik. Közülük ketten már megszólaltak a dokusorozatban is, de olyanok is felszólalnak most, akik korábban soha nem álltak még nyilvánosság elé az énekessel szemben felhozott vádjaikkal. Úgy tudni, van köztük egy férfi is, aki azt állítja, Kelly felajánlotta neki, hogy mentorálja és segíti a zenei karrierjét, majd 17 éves korában szexre kényszerítette. Az ügyészek szerint R. Kelly fizikailag és pszichésen is bántalmazta, manipulálta ezeket az embereket, életük minden pillanatát ellenőrizte és irányította, megszabta még azt is, hogy kivel találkozhatnak, mit vehetnek fel és mikor használhatják a mosdót.

Ügyvédje szerint R. Kelly és barátnői családként működtek

Az első tárgyalási napon Jerhonda Pace tanúként beszélt arról a bíróság előtt, hogy mindössze 16 volt, amikor 2008-ban megismerkedett Kellyvel, akkoriban, amikor annak a gyermekpornográfiával kapcsolatos tárgyalása zajlott. Az énekes rávette a nőt, hogy hazudjon a koráról, később az ellenőrzése alá vonta és többször megalázta őt, magát apucinak szólíttatta vele, arra kérte, hogy szex közben öltözzön cserkészlánynak, a köztük lezajlott szexuális aktusokat levideózta, hogy azzal zsarolhassa őt, a lány telefonját elvette, és nem engedte neki, hogy más férfiak szemébe nézzen.

Ugyanezen a tárgyalási napon Kris McGrath, az énekes korábbi orvosa is tanúskodott. 25 éven át kezelte Kellyt, akinek elmondása szerint rendszeresen voltak nemi úton terjedő betegségei. 1995-ben kankóval kezelte, 2000-től kezdve pedig több mint tíz évig herpesszel. Az ügyészek azért idézték be McGrath-ot, mert szerintük Kelly szándékosan fertőzte meg szexuális partnereit nemi betegségekkel. McGrath egyébként Kelly barátja volt, többször is bulizott együtt az énekessel, annak otthonában is, elmondása szerint pedig soha nem látott ezeken az eseményeken olyan nőt, aki szerinte kiskorú lett volna.

R. Kelly 2019 szeptemberében, a letartóztatása utáni bírósági meghallgatáson Fotó: ANTONIO PEREZ/AFP

A tárgyalás keddi napján, augusztus 24-én tanúskodó és a nevét nem vállaló, a bíróságon csak Jane-nek nevezett nő azt mondta, ötéves kapcsolatuk során az énekes többször is bántalmazta őt, volt, hogy szexre kényszerítette mással, azt pedig kifejezetten megtiltotta neki, hogy megnézze a Túlélni R. Kellyt című dokumentumsorozatot. Elmondása szerint 17 éves volt, amikor 2015-ben találkozott Kellyvel Floridában egy zenei fesztiválon, és egészen 2019 nyaráig együtt is élt vele.

A most 23 éves nő azt állítja, Kelly többször is szexre kényszerítette őt egy férfival, akit az énekes az „unokaöccsének” nevezett, és akit elmondása szerint „fiatal kora óta pártfogol”. Más nőkhöz hasonlóan ő is arról számolt be, hogy az énekest apucinak kellett szólítania, és a mosdó használatához is engedélyt kellett kérnie tőle, ha pedig „szabályt szegett”, bocsánatkérő levelet kellett írnia.

Arról is beszélt, hogy a 2019-ben bemutatott dokumentumfilm-sorozat után, amikor a CBS egyik műsorának egy másik nővel interjút adva megvédték Kellyt, az énekes készítette fel őket előtte, hogy mit mondjanak, az interjú közben pedig ott volt a közelben, és néha jellegzetesen köhögött, hogy jelezze nekik, mindent hall.

Kelly ügyvédje, Deveraux Cannick megkérdőjelezte a nő állításait, miszerint az énekes nyomást gyakorolt volna rá a szexuális együttlétek során, sőt az ügyvéd úgy fogalmazott, hogy Kelly és a barátnői „családként működtek”. Utóbbival kapcsolatban a nő azt mondta, „most már nem nevezné családnak”.

Azért vette feleségül a 15 éves Aaliyah-t, hogy abortusza lehessen

A Kellyvel szemben felhozott vádpontok közt szerepel a megvesztegetés is az énekes 1994-ben, Aaliyah-val kötött házasságával kapcsolatban. Aaliyah (teljes nevén Aaliyah Dana Haughton) és Kelly a kilencvenes években többször dolgoztak együtt, Kelly volt az énekesnő Age Ain't Nothing But A Number (Az életkor csak egy szám) című első albumának producere, a címet is ő adta az albumnak, ebből következhet az, hogy tisztában volt az énekesnő életkorával. Már csak azért is, mert két évvel korábban, 1992-ben is megemlítette őt egy számában, a She’s Got That Vibe-ban, amiben „cuki kis Aaliyah”-ként hivatkozott az akkor 13 éves lányra.

1994 augusztusában, titokban házasodtak össze egy chicagói hotelben, R. Kelly akkor 27 éves volt, Aaliyah pedig 15, de a házassági anyakönyvi kivonaton 18 évesként szerepelt. A házasságot végül Aaliyah szülei érvénytelenítették egy évvel később. Kelly és Aaliyah akkor már tagadták, hogy valaha is házasok voltak, sőt, mindketten úgy fogalmaztak, soha nem volt köztük több barátságnál. Ennek ellenére 1997-ben Aaliyah kérvényezte, hogy töröljék a nyilvántartásból a házassági anyakönyvi kivonatot, arra hivatkozva, hogy a házasságkötés idején még kiskorú volt, szülei beleegyezése nélkül nem is köthetett volna házasságot senkivel, és hazudott, amikor 18 évesként írta alá az anyakönyvi kivonatot. Aaliyah akkor kérvényezte mindezt, amikor R. Kellyt beperelte Tiffany Hawkins, aki a házassági papírokat felhasználta volna a per során. 1998-ban végül Kelly és Hawkins peren kívül megegyeztek, az énekes 250 ezer dollárt fizetett a nőnek.

Aaliyah a 2001-es MTV Movie Awardson Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A 2019-ben Kellyvel szemben felhozott vádak szerint az énekes 1994-ben hamis személyi igazolványt vásárolt Aaliyah-nak, hogy megszerezzék a házassági engedélyt. A tárgyalás során Kelly azt is elismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített a kiskorú énekesnővel. A tárgyalás negyedik napján egy szintén a neve elhallgatását kérő nő arról tanúskodott a bíróságon, hogy Kelly valójában azért vette feleségül Aaliyah-t, hogy az énekesnőn abortuszt végezhessenek. Utóbbit a tanúskodó nő szerint Kelly maga mondta el egy alkalommal, amikor a barátnőivel összeültek, és megengedte nekik, hogy bármit kérdezzenek tőle. Állítása szerint Kelly akkor úgy fogalmazott, azért vette feleségül Aaliyah-t, mert kiskorúként engedélyt kellett volna kérnie az abortuszhoz a szüleitől vagy a házastársától. A házassághoz azonban nagykorúnak kell lenni, ezért volt szükséges a hamis személyire.

A nő beszámolója egybecseng azzal, amit Kelly egykori turnémenedzsere, Demetrius Smith mondott napokkal korábban a bíróságon, amikor arról beszélt, hogy Kelly otthagyta a turnéját, amikor Aaliyah közölte vele, hogy valószínűleg terhes. Smith beismerte, hogy 500 dollárt fizetett egy hivatalnoknak, hogy hamis személyit készítsen Aaliyah-nak.

Az nem derült ki, hogy Aaliyah terhes volt-e, és ha igen, végül hol végezték el az abortuszt, amiről Kelly a barátnőinek beszélt. Mindenesetre túl sok értelme nincs annak, amiről a tanú szerint Kelly beszélt nekik, nem teljesen áll össze, hogy Kellynek miért kellett feleségül vennie Aaliyah-t az abortuszhoz, ha már szereztek neki egy hamis személyit. Viszont ez is arra utalhat, hogy Kelly Aaliyah-t is kényszeríthette, ahogy más nőket is, de hogy pontosan mi történt a kapcsolatukban, azt már soha nem tudhatjuk meg, mert Aaliyah húsz évvel ezelőtt, 2001-ben, 22 évesen meghalt egy repülőgép-balesetben. A megvesztegetéssel és a házasságkötéssel kapcsolatban Kelly turnémenedzsere a bíróságon azt mondta: „Nem kellett volna megtörténnie. Helytelen volt. Nem is szabadna Aaliyah-ról beszélnem, mert nincs itt.”

A vád szerint R. Kelly gyakorlatilag minden körülötte lévő embert, a neki dolgozó testőröket, sofőröket, ügyvédeket és könyvelőket is rávette, hogy segítsenek eltussolni az általa 1994 és 2019 között elkövetett bűncselekményeket. Az énekes 2019-es letartóztatása óta börtönben van, a most folyó tárgyalása miatt Chicagóból Brooklynba költöztették. Ha elítélik, húsz év börtönt, de akár életfogytiglant is kaphat, viszont ha fel is mentik, az énekesnek további, hasonló vádakkal kell szembenéznie Illinois-ban és Minnesotában.

R. Kelly minden vádponttal kapcsolatban ártatlannak vallotta magát, az énekes védőügyvédjeinek egyike, Thomas A. Farinella szerint a most folyó tárgyalássorozat „nem más, mint egy burkolt kísérlet arra, hogy formálják a közvéleményben az énekes megítélését, figyelmen kívül hagyva azt, hogy R. Kelly ártatlan, amíg be nem bizonyítják az ellenkezőjét”.

(New York Times/BBC/BuzzFeed/Reuters/Jezebel)

(Nagy kép: R. Kelly 2019 szeptemberében, a letartóztatása utáni bírósági meghallgatáson - Fotó: Antonio PEREZ / POOL / AFP)