Több ezer nehéz sorsú gyerek iskolakezdését segítheti egy nemes gesztussal

Tanszergyűjtő akciót indított nehéz sorsú gyermekek, családok számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR.

A közös jótékonysági kezdeményezés már júliusban elindult, most szerdától szombatig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei személyesen is fogadják az adományokat 33 INTERSPAR-ban.

„Az iskolakezdés a legtöbb család számára érezhető anyagi terhet jelent, különösen így van ez a rászorulók esetében. Nekik jelent jókor, jó pillanatban adott nagy segítséget az iskolakezdési akció” - mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

Az ajándékcsomagokat sokgyermekes családok tanulóihoz, a családok átmeneti otthonában élő iskolás gyerekekhez, illetve árván maradt vagy nevelőszülőknél gondozott gyermekekhez juttatják el.

A segíteni vágyok vásárolhatnak tanszereket helyben a SPAR hipermarketekben, de ha úgy egyszerűbb, kifejezetten erre az akcióra dedikált, az Adni Öröm! állványokon található adománykártyákat is vehetnek 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forintos címletekben. Ez a lehetőség a SPAR online shopjában is elérhető.

A befolyó támogatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat váltja színesceruza-készletre, füzetcsomagra, írószerekkel teli tolltartóra, rajzkészletre, tanszerekkel megtöltött iskolatáskára. Az akció szeptember 5-éig tart.

Romhányi bízik abban, hogy több ezer gyerekhez tudják eljuttatni az adományokat.

Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra, hogy az üzletlánc és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése már 25 éve tart, karácsonykor gyűjtenek tartós élelmiszereket rászorulók családoknak, de minden egyes - lebomló - zacskó megvásárlásából is 1 forint a szeretetszolgálatnak megy, miközben lehetővé teszik a szeretetszolgálat műhelyiben gyártott termékek megvásárlását is. Az iskolakezdési akció ennek a sokelemű együttműködésnek egy újabb lába, ami reményeik szerint a karácsonyihoz hasonlóan mostantól már visszatérő adománygyűjtési lehetőség lesz. A SPAR Magyarország 1 millió forintos kezdőadománnyal szállt be a tanszergyűjtési akcióba.

Az Adni Öröm! akcióban részt vevő INTERSPAR áruházak listája megtalálható a www.adniorom.hu-n, ahol az adománygyűjtés eredményét is nyomon lehet követni. Az Adni Öröm! adománykártyák megvásárlásával pedig a SPAR online shopon keresztül is támogatni lehet a kezdeményezést.