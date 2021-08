Navalnijnek napi ötször több órán át propagandafilmeket kell néznie a börtönben

„Egy széken kell ülnöd és a tévét kell bámulnod” – írta le mindennapjait a börtönben a New York Timesnak Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, aki először adott interjút év eleji bebörtönzése óta.

Az interjúban fogva tartása körülményeiről beszélt és elmondta, minden nap ötször, több órán át kell néznie az orosz állami televíziót és propagandafilmeket. Elmondása szerint miközben propagandát nézetnek vele, tilos olvasnia, írnia vagy aludnia.

„A Nagy Honvédő Háborúról nézünk filmeket” – mondta Navalnij, utalva a második világháborúra, hozzátéve, hogy amikor nem régi háborús propagandát nézetnek velük, akkor azt kell nézniük, hogy „negyven évvel ezelőtt a sportolóink legyőzték az amerikaiakat vagy a kanadaiakat”.

Úgy fogalmazott, ennek köszönhetően értette meg igazán „a Putyin-rezsim ideológiájának lényegét, hogy a jelent és a jövőt a múlttal helyettesítik. A valóban hősies múlttal, a megszépített múlttal vagy a teljesen kitalált múlttal. Ezeknek folyamatos reflektorfényben kell lenniük, hogy kiszorítsák a jövővel kapcsolatos gondolatokat és a jelennel kapcsolatos kérdéseket.” Azt mondta, „a nap 24 órájában maximális ellenőrzés alatt” áll, rabtársai nem támadták meg és nem fenyegették, de becslése szerint a bebörtönzött rabok egyharmada olyan „aktivista”, aki az igazgatónak jelent.

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető 2020. február 2-án, moszkvai bírósági tárgyalásán. Navalnijt a próbára bocsátás szabályainak megsértésével vádolják, amiért nem jelent meg egy idézésre, mert éppen Németországban lábadozott a merénylet után, amit az orosz titkosszolgálat követett el ellene. Fotó: HANDOUT/AFP

Beszélt arról is, hogy feltehetően mindenki úgy képzeli a börtönt, hogy ott „izmos és tetovált emberek késsel a kezükben küzdenek meg a legjobb, ablak melletti priccsért”, valójában azonban „inkább valami olyasmit kell elképzelni, mint a kínai munkatáborok, ahol mindenki egy sorban menetel, és mindenhol kamerák vannak. Folyamatos az ellenőrzés.”

Arról is írt, hogy idegrendszeri tünetei már enyhültek, amióta az őrök nem ébresztik fel őt óránként éjszaka, csak hogy „ellenőrizzék, nem tervez-e szökést”. „Most már értem, miért az alvásmegvonás a kedvenc kínzásuk. Nem marad nyoma, és lehetetlen elviselni” – mondta Navalnij, aki az interjúban kemény szankciókat követelt a Vlagyimir Putyinhoz közel álló oligarchákkal szemben, hozzátéve, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok büntetőintézkedései nem irányulhatnak az orosz lakosok ellen.

„A Putyin-rezsim történelmi baleset, nem pedig szükségszerűség” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte „előbb-utóbb korrigálják ezt a hibát, és Oroszország vissza fog térni az európai, demokratikus kormányzáshoz”.

A The New York Times szerint összesen 54 kézzel írott lap érkezett hozzájuk újságírók kérdéseire adott válaszokkal. Kira Jarmis, Navalnij sajtótitkára a Twitteren megerősítette, hogy valóban az ellenzéki vezető adott interjút, pontosabban küldött levelet, amiben részben ugyanazokat írta le, mint abban a levelében, amit nemrég ügyvédein keresztül küldött, és ami a Guardianban, a Le Monde-ban és a Frankfurter Allgemeine Zeitungban is megjelent.