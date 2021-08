Tovább emelkedik az új fertőzöttek száma

A járvány felfutó szakaszában vagyunk, 180 új fertőzöttet regisztráltak tegnap. 11 hete volt legutóbb ennél magasabb szám csütörtöki jelentésben. (Hétfőnként az összesített hétvégi adatokat publikálják.)

Emelkedik a kórházban kezelt covid-fertőzöttek száma is. Egy hete 76, most 93 koronavírus-fertőzött van kórházban. A lélegeztetőgépre szorulók száma ugyanakkor egyelőre nem nőtt (11-en voltak múlt héten, most 9-en vannak.)

Egy újabb áldozata van a járványnak, egy 50 éves férfi, akinek nem volt más alapbetegsége. Összesen eddig hivatalosan 30 056 covid-fertőzött hunyt el.



6 328-an kapták meg az első oltásukat. Ez magasabb szám, mint egy hete (5 580).



Az első oltást 5 715 525-en, a másodikat 5 504 899-en, a harmadikat 240 ezren kapták meg.