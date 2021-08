Volt katonák és egy kutyakozmetikus is készül megszorongatni a Fideszt Fejér megyében

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk Fejér megyéről szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Fejér megye öt választókörzetében a Momentum négy, a DK három, a Párbeszéd kettő, a Jobbik kettő, az MSZP és az ÚVNP/LMP 1-1 jelöltet indít.

Fejér 1 - Székesfehérvár

Barlabás András - Momentum

A közgazdász végzettségű Barlabás a székesfehérvári önkormányzat képviselője és közlekedési tanácsnoka, emellett a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatóságának tagja. A kormánymédiába egyszer azért került be a neve, mert az egyik kampányvideójában azt mondta, „bejáráson voltam a gettóban, a belváros peremén, a Lövölde utcában”. Mivel Székesfehérváron a holokauszt alatt tényleg volt gettó, a kormánymédia antiszemitának bélyegezte, Barlabás szerint azonban pejoratív értelmében használta csak a szót, majd törölte a videót. A kampányban mögé álltak be Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők is.

Márton Roland - MSZP; támogatja: Párbeszéd, LMP

Az ügyvéd 2008 óta az MSZP székesfehérvári szervezetének elnöke, 2014-től a párt egyik alelnöke is volt, ezenkívül a székesfehérvári önkormányzat képviselője és tanácsnoka.

Ráczné Földi Judit - DK; támogatja: Jobbik, Liberálisok

Az Alba Autómosó Kft. ügyvezetőjeként dolgozik, mellette pedig 2015 óta önkormányzati képviselő, és a székesfehérvári önkormányzat gazdasági szakbizottságának alelnöke. A DK-nak 2013 óta, a párt elnökségének 2017 óta tagja. 2018-ban ő gyűjtötte be a legtöbb szavazatot az ellenzékiek közül, a választók 30,99 százaléka szavazott rá.

2018-ban a Fidesz jelöltje, Vargha Tamás 47,17 százalékkal nyert itt, nyerhető körzet lehet az ellenzék számára.

Fejér 2 - Székesfehérvár és 27 település

But Sándor - Párbeszéd; támogatja: ÚVNP, Momentum

1972-től 2001-ig a Magyar Honvédségben szolgált ezredesként, nyugdíjazása után 2003 és 2010 között az MDF tagja volt, 2012 és 2018 között azonban már az Együtt színeiben politizált. 2014-től 2019-ig önkormányzati képviselőként dolgozott, jelenleg a Normális Magyarországért Mozgalom vezetője.

Fazakas Attila - Jobbik; támogatja: DK, LMP, MSZP, MMM

2010 és 2018 között dolgozott a székesfehérvári önkormányzatban. 2018-ban a Jobbik jelöltjeként 28,87 százalékot kapott, az ellenzékiek 62 százaléka szavazott rá. A helyi Jobbik elnöke.

A 2018-ban a fideszes Törő Gábor nyert 53,69 százalékkal, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Fejér 3 - Bicske és 34 település

Balázs Péter - DK; támogatja: Jobbik, Párbeszéd, MSZP, LMP, Liberálisok

2018 óta HR ügyintéző, és a 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred bicskei századának tartalékos törzsőrmestere is volt. 2019-ben lépett be a DK-ba és lett Bicskén önkormányzati képviselő.

Ifj. Bogdán János - Párbeszéd; támogatja: MMM

Roma politikus és közéleti szereplő. Részt vett a több roma civil szervezet által menedzselt Oltass, hogy élhess nevű kampányban, 16 évig pedig az Országos Roma Önkormányzat képviselője és szóvivője volt.

József András - Momentum

Rendszergazdaként és adatbázis-kezelőként dolgozik. Volt már a Momentum II. kerületi elnökségi tagja is, most pedig a párt Agrár és Vidékfejlesztési Munkacsoportjának koordinátora.

A fideszes Tessely Zoltán 52,97 százalékkal győzött itt 2018-ban, ez nehéz terep az ellenzéknek.

Fejér 4 - Dunaújváros és 8 település

Kovács Janka - Momentum

Egyéni vállalkozó, de dolgozott a Decathlonnál részlegvezetőként és a Hankooknál is logisztikai asszisztensként.

Kálló Gergely - Jobbik; támogatja: DK, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM

Jelenleg ő a körzet parlamenti képviselője, 2020 februárjában időközin nyert, az ellenzéki pártok teljes összefogásának támogatásával. 2008 óta tagja a Jobbiknak.

A 2018-as önkormányzati választásokat a jobbikos Pintér Tamás nyerte meg 43,53 százalékkal, a fideszes jelölt, Galambos Dénes csak 39,56 százalékot tudott elérni. Ellenzéki szempontból ez nyerhető körzet.

Fejér 5 - Sárbogárd és 34 település

Gottlóz Tibor - ÚVNP/LMP; támogatja: MMM

Összeszerelőként és raktárosként dolgozik. 2018 és 2019 között Aba város önkormányzati képviselője volt, 2019 óta a Mindenki Magyarországa Mozgalom Fejér megyei koordinátora.

Kertész Éva - DK; támogatja: MSZP, Jobbik, Párbeszéd, Liberálisok

Vendéglátó technikus végzettsége van, és van egy kutyakozmetikai szalonja, ami Bundász Kutyakozmetika névre hallgat.

Orosvári Zsolt - Momentum

Akkor vált ismerté, amikor gyűjtést szervezett, hogy összecsukható ágyakat tudjon venni kórházaknak, hogy a szülők ne a földön aludjanak a gyerekeik mellett. Jelenleg Hadházy Ákosnak dolgozik társadalmi szervezőként.

2018-ban a fideszes Varga Gábor győzött itt, 55,97 százalékkal. Nagyon nehéz terep ez az ellenzéknek.

