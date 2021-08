Budán nagyon éles küzdelem lesz, Józsefvárosban két erős civil jelölt is indul

Az ellenzéki előválasztáson indulni akaró jelöltek szeptember 6-ig gyűjthetik az aláírásokat, fejenként 400 darabot kell összeszedniük.

Megyénként bemutatjuk, hogy kik gyűjtenek, ez a cikkünk a budapesti körzetek első harmadáról szól.

A jelöltek neve után kiemelten az a párt áll, amelynek frakciójához csatlakoznak, ha nyernek. Mögötte jelezzük, hogy mely pártok kérik a saját szimpatizánsaikat, hogy rá szavazzanak.

Mutatjuk, hogy az adott választókerületben 2018-ban a Fidesz egyéni jelöltje hány százalékot ért el. Ahol ez az érték 45% alatt van, azt az ellenzék nyerhető körzetnek tartja, ahol viszont 50% felett, ott meglepetés lenne a győzelem számukra.

Budapest 1 - I. - V. kerület, és kisebb részek még a VIII. és IX. kerületekből is

Csárdi Antal - LMP; támogatják: Jobbik, DK, MSZP, P

Csárdi Antal

A parlamenti pártok mind felvonultak a választókerület jelenlegi parlamenti képviselője mögött. 2018-ban úgy győzött itt egyéniben, hogy a Jobbikon kívül az összes nagyobb ellenzéki párt őt támogatta. Karrierje a Fővám téri Vásárcsarnok egyik zöldséges standjából indult. 2010-ben ferencvárosi, 2014-ben fővárosi, 2018-ban pedig parlamenti képviselő lett, mindvégig az LMP jelöltjeként.

Gelencsér Ferenc - Momentum; támogatja: MMM

Gelencsér Ferenc

Az I. kerület alpolgármestere 2019 óta. Emlékezetes akciója volt, amikor az önkormányzati választás után 2 nappal egy kisteherautót követett, ami a polgármesteri hivatalból vitt valamit a megbukott fideszes kerületvezető házához, és erről kisfilmet készített. Ő volt az is, aki egy kínai katonai delegáció Várban tett látogatásakor kirakta a tibeti zászlót a hivatala ablakába.

2018-ban itt ellenzéki jelölt, Csárdi Antal győzött 48,73 százalékkal, a fideszes Hollik István második lett 41,8 százalékkal - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 2 - XI. kerület nagy része

Gy. Németh Erzsébet - DK; támogatják: Jobbik, LMP, Liberálisok

Gy. Németh Erzsébet

Karrierjét az 1980-as években az úttörőmozgalomban kezdte, és a DK megalakulásáig az MSZP-ben politizált. 2002-2010 között volt már parlamenti képviselő, és közben évekig vezette az MSZP-frakciót a Fővárosi Közgyűlésben is. Volt már főpolgármester-jelölt (2002), és kétszer indult a XVII. kerület polgármesteri székéért is. 2018-ban ugyanebben a körzetben alig maradt le a parlamenti mandátumról. 2019 óta főpolgármester-helyettes, a humán területekért felel ebben a minőségében. A DK vezető testületének, az elnökségnek a tagja.

Orosz Anna - Momentum; támogatják: MSZP, P, MMM

Orosz Anna

A Momentum NOlimpia kampányának egyik vezetője, és a 18-as választásig a párt elnökségének a tagja volt. Utána egy évre kiszállt, és a Political Capitalnal volt elemző, aztán a 19-es önkormányzati választásra visszatért, és most a XI. kerület alpolgármestere.

2018-ban ebben a KDNP-s Simicskó István 42,16%-kal éppen csak nyerni tudott, Gy. Németh kevesebb mint ezer szavazattal maradt csak mögötte - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 3 - XII. kerület egésze és a II. kerület egy része

Hajnal Miklós - Momentum; támogatják: MSZP, P, Jobbik

Hajnal Miklós

A Momentum egyik vezetője (elnökségi tagja), és idén nyár óta a fővárosi közlekedést szervező BKK felügyelőbizottságának az elnöke. Benne volt a NOlimpia kampányban, és a párttá alakuláskor ő lett a Momentum első szóvivője, illetve a 2019-es választások (EP, önkormányzati) kampányfőnöke.

Komáromi Zoltán - DK; támogatják: LMP, Liberálisok

Komáromi Zoltán

Orvos, egészségpolitikus, az ezredfordulón a Magyar Orvosi Kamara alelnöke volt. A XII. kerületben háziorvosként is rendel, 2014-19-ben önkormányzati képviselő is volt, akkor még az Együtt párt színeiben. A párt feloszlása után csatlakozott a DK-hoz.

Visi Piroska - ÚVNP, vagy LMP; támogatja: MMM

Visi Piroska

Ha a Pálinkás József-féle Új Világ Néppártnak nem lesz frakciója, de győzni tud, akkor az LMP-hez csatlakozik. Főszervezője volt az ÚVNP margitszigeti akciójának, amikor a koronavírus áldozatainak neveit kavicsokra írták. Közgazdász, hat gyermeke van, hitoktatóként is dolgozott már.

2018-ban a fideszes Gulyás Gergely 42%-kal győzött itt, 2022-ben helyette a Fidesz Fürjes Balázst indítja majd - az ellenzék számára nyerhető körzet.

Budapest 4. - II. és III. kerület jelentős részei

Szalai Krisztina - független, Párbeszéd

Szalai Krisztina

Színész, rendező, drámaszerző, aki a II. kerületben számos jótékonysági akcióban volt kezdeményező vagy aktivista az utóbbi években - sérült gyerekek, hajléktalanok, kilakoltatással fenyegetett emberek érdekében szervezett gyűjtéseket, programokat. Civil jelölt, és ha győzne, akkor a Párbeszéd frakciójába menne.

Tordai Bence - Párbeszéd; támogatják: MSZP, LMP, Momentum, MMM

Tordai Bence

Részt vett az LMP, majd az abból kiszakadó Párbeszéd alapításában is, 2018 óta az utóbbi parlamenti képviselője. Látványos parlamenti akciói miatt Kövér László házelnök rendszeresen megbünteti. A 19-es kampányban emlékezetes vitája volt Tarlós Istvánnal, amikor utóbbi egy hangosbeszélővel kiabált vele közvetlen közelről.

Kálmán Olga - DK; támogatják: Jobbik, MMM, Liberálisok

Kálmán Olga

Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója a városházán, a 19-es budapesti előválasztáson a DK főpolgármester-jelöltje volt. Országos ismertségét televíziós újságíróként szerezte, a Hír tévén és az ATV-n is évekig ment politikai beszélgetős műsora, korábban rádiózott és a köztévénél is dolgozott, több könyve is megjelent. A DK elnökségének tagja.

2018-ban itt a fideszes Varga Mihály nyert 41,8 százalékkal, de 2022-ben várhatóan Gór Csaba indul helyette - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 5 - VI. és VII. kerületek egésze

Beleznay Zsuzsanna - Jobbik; támogatják: LMP, MMM, ÚVNP

Beleznay Zsuzsanna

Öt évig dolgozott jogászként a Jobbik parlamenti frakciója mellett, 2019 óta terézvárosi önkormányzati képviselő és 2020 óta a kerület alpolgármestere is. A Jobbik kevés fővárosi jelöltjeinek egyike.

Oláh Lajos - DK; támogatják: MSZP, P, Liberálisok

Oláh Lajos

A választókerület jelenlegi parlamenti képviselője. Már 2006 óta tagja az országgyűlésnek, az első öt évben még az MSZP színeiben volt képviselő, majd a DK megalakulásakor váltott. 2008 és 2010 között államtitkár is volt a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején, előbb a környezetvédelmi majd a közlekedési tárcánál.

Tompos Márton - Momentum

Tompos Márton

A Momentum egyik alapítója, a párt KorrupcióVadász munkacsoportjának vezetője. Az újpesti önkormányzati lapot kiadó cég felügyelőbizottságának elnöke, fővárosi vonalon pedig a Nagybani Piacot üzemeltető cég igazgatósági tagja.

2018-ban 45,8%-kal simán győzött itt Oláh Lajos (DK), a fideszes jelölt (Bajkai István) csak 37%-ot kapott - ellenzéki szempontból nyerhető körzet.

Budapest 6 - VIII. kerület nagyobb, és a IX. kerület kisebb része

Csordás Anett - C8; támogatók: Momentum, MMM

Csordás Anett

Tanár, közösségszervező, drámapedagógus. Alapítója volt a sérült gyerekeket nevelő szülők Lépjünk, hogy Léphessünk nevű egyesületének, az integrált oktatást népszerűsítő Holnap Iskolája nevű szervezetnek és még számos egyéb kezdeményezésnek. Idén a TASZ Szabad-díjjal tüntette ki. A C8 nevű józsefvárosi civil szervezet jelöltje hivatalosan, ahogy az ő jelöltjük volt a kerületben 2019-ben hatalomra jutó polgármester, Pikó András is. Pikó az előválasztáson Csordást támogatja, aki a Momentum frakciójához tudna csatlakozni, ha nyerni tud.

Demeter Márta - Jobbik; támogatja: Új Kezdet

Demeter Márta

Védelem- és biztonságpolitikai szakon végzett, és 2014 óta parlamenti képviselő: első ciklusában az MSZP frakciójának volt a tagja, de 2017-ben kilépett a pártból, mert úgy érezte, nem akarják a többiek eléggé Orbán Viktor bukását. Az LMP képviselőcsoportjához csatlakozott, a 2018-as ciklust már velük kezdte, és egy évig a párt társelnöke is volt. Sokáig úgy tűnt, hogy az LMP jelöltje lesz az előválasztáson, de augusztus közepén bejelentette, hogy Jakab Péter meggyőző teljesítménye miatt ezúttal a Jobbik frakciójához csatlakozna.

Jámbor András - Szikra Mozgalom; támogatják: Párbeszéd, MSZP

Jámbor András

A merce.hu egykori főszerkesztője korábban az LMP-nek és az Együtt-Párbeszédnek is szervezett kampányokat, és nagyon sok (önéletrajza szerint több mint 100) civil szervezet munkájában vett részt. Benne volt többek között a netadó, a lex CEU és a Fudan egyetem elleni tüntetések szervezésében. Jelenleg a budapesti városházán dolgozik Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes stábjában. Az őt indító Szikra egy balos-zöld mozgalom, Jámbor az egyetlen jelöltjük az előválasztáson.

Manhalter Dániel - DK; támogatja: Liberálisok

Manhalter Dániel

2005-től egy évig a Miniszterelnöki Hivatalnál volt kommunikációs tanácsadó, 2006 óta az RTL Klubnak készít műsorokat, illetve egyéb külföldi tévéstáboknak is dolgozik. Tíz éve társtulajdonosa és vezetője egy kommunikációs tanácsadó cégnek.

2018-ban a fideszes Kocsis Máténak 40,5% is elég volt a győzelemhez, de 2022-ben várhatóan Sára Botond indul itt - ellenzéki szempontból nyerhető körzet ez.

