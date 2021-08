Korrupció miatt ítélték el Heinz-Christian Strachét

Pénteken 15 hónap felfüggesztett börtönre ítélték korrupció miatt Ausztria korábbi alkancellárját, az Osztrák Szabadságpárt korábbi elnökét, Heinz-Christian Strachét. A vád szerint Strache a pártjának nyújtott támogatásért cserébe elintézte, hogy egy magánkórház javára módosítsák a törvényeket.

Heinz-Christian Strache a bíróságon Fotó: ALEX HALADA/AFP

A magánkórház tulajdonosa, Walter Grubmüller - aki most 12 hónapot kapott - összesen 12 ezer eurót utalt át Strache pártjának számlájára, amivel a bíróság szerint cselekvésre akarta motiválni a pártelnököt. Ezért cserébe Strache kezdeményezte a parlamentben az egészségpénztárakról szóló törvény módosítását, amivel Grubmüller kórháza a társadalombiztosítás terhére is el tudta volna számolni a szolgáltatásai költségeit. Amikor aztán 2017-ben Strache kormányzati pozícióba került, egy chatüzenetben megkérdezte Grubmüllert: „Melyik törvény lenne fontos neked, hogy tisztességesen kezelhessük a szépségklinikádat?” 2018-ban pedig el is fogadták azt a módosítást, amivel a kórház bekerült az egészségbiztosítási körbe.

2019-ben Strache pártját éppen azért dobta ki a kormánykoalícióból az osztrák néppárt, mert a szélsőjobboldali pártvezér egy kiszivárgott ibizai videón arról beszélt részegen, milyen ellenszolgáltatásokat tud kínálni az FPÖ-nek adott támogatásokért cserébe. A média felvásárlására például Orbán Viktor módszereit tartotta irányadónak. Az eset után az addigi szövetségesnek kiszemelt Strache a Fidesznek is kínos lett.

A vádakat mindketten tagadták, a mostani első fokú ítélet még nem jogerős. (Der Standard/Die Presse)