Botrányos szervezésre panaszkodnak a kecskeméti repülőnap vendégei

Nyolc év után először rendezték meg Kecskeméten a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai bemutatót, ennek megfelelően jelentős várakozás előzte meg a rendezvényt, a vendégek egy jelentős részének azonban csalódnia kellett. Erről tanúskodnak legalábbis az esemény Facebook-oldalán elhelyezett kommentek.

A helyszínre igyekvő nézők szerint a rendezvény gyakorlatilag megközelíthetetlen a forgalom rossz irányítása miatt. Többen 4-5 órás várakozásról és araszolásról számoltak be. A parkolóhelyek hamar megteltek, rengetegen nem is tudtak bejutni a rendezvényre. Sokan inkább visszafordultak, köztük olyanok is, akik egyébként már előre megváltották jegyeiket.

„Reggel 7kor indultunk 2 órát araszoltunk, majd jött a tájékoztatás, hogy megtelt a parkoló még 2-3 óra kb VAGY forduljunk vissza és próbáljuk meg máshonnan megközelíteni de az is 2-3 óra...hazamegyünk. Szép nap volt, köszi.”



„Ha a BM/HM -nek ilyen gyalázatos, gyenge és amatőr módon sikerült egy ilyen egyszerű dolgot megszervezni, hogy tízezrek állnak sorban a bejutásra várva (ELŐRE MEGVETT JEGGYEL, tehát csak egy leolvasó kell és mehet is), órákig araszolnak az autókkal, még a buszok is brutális idő alatt tudják bevinni a vendégeket a parkolókból, akkor MI TÖRTÉNNE, HA HÁBORÚS HELYZET LENNE?” - áll egy másik bejegyzésben.

„Sárga parkolóban a rendőr: álljanak ahova tudnak, jóformán már csak a fákra nem parkolnak az emberek... 8-kor indultunk, most fel1. Szégyen ez az ország” - egy újabb panasz.



„Fantasztikus szervezés...fél 6-kor indultunk, fél 9-kor jöttünk le az M5-ös autópályáról, azóta araszolunk az 5-ös úton...” - írta valaki 11 óra magasságában.

A rendezvényt Benkő Tibor honvédelmi miniszter nyitotta meg. Aki bejutott, biztos jól szórakozott. Ejtőernyős ugrást hajtott végre Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Egy kommentelő meg is jegyezte, hogy „ja, hát úgy könnyű bejutni.”

A kétnapos rendezvényen, ami vasárnap is tart, a magyar légierő mellett mintegy tucat nemzet tart légi bemutatót. (Telex)