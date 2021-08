Hiába a tavalyi vizsgálat, továbbra is embertelen állapotok uralkodnak a pózvai szociális otthonban

Továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a pózvai szociális otthonban - írja egy szombati bejegyzésében Szél Bernadett független képviselő, aki megszerezte a Napraforgó Otthon higiéniai állapotának egy friss felmérését.



A fogyatékkal élőket gondozó Napraforgó Otthon tavaly ősszel került be a hírekbe, miután az ombudsman vizsgálatot rendelt el hat beteg halála miatt. Mindannyian koronavírussal fertőződtek. Mint kiderült, lényegében semmilyen járványi elleni védekezés nem történt, nem voltak tisztító-, sem mosakodószerek. Volt beteg, akit bezárva tartottak. A szabályok be nem tartása és az elégtelen ellátás miatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) leváltotta a 100 fős otthon vezetőjét, sőt, jogi lépéseket is fontolgatott.

Szél most azt írja, hogy a dolgozók szerint a helyzet alig javult; sőt - az ellátottak elhanyagoltak, koszosak, az ágyneműiket nem cserélik, többnyire azért, mert nincs mire.

Közérdekű bejelentés nyomán az SZGYF ismét vizsgálni kezdte az intézményt, ennek a vizsgálatnak az eredménye jutott el a képviselőhöz. Szerepel benne többek közt, hogy a „textília a telephelyen gyakorlatilag a minimálisan szükséges szint alatt van, a felhúzott ágyneműk szennyezettek, több ágyon nem volt textília. A telephelyen a szakmai munka kivitelezése (…) kritikán aluli, a dolgozók munkavégzése nem minősíthető.”

A jelentés alapján a 42 szakmai álláshelyből 26 van csak betöltve. Van egy ellátott, aki minden nap egy matrac nélküli (!) ágyon alszik. Ruha és tisztálkodáshoz alkalmas szerek nincsenek, a falak piszkosak, vannak vizelettel szennyezett matracok. A gondozók állítólag saját pénzből vásárolt borotvákat használnak, és egyetlen ollóval kénytelenek vágni a 82 beteg körmeit.

„Amikor tavaly az EMMI-hez fordultam, még engem fenyegettek perrel, amiért nyilvánosságra hoztam a vizsgálati jelentésüket. Egy éve az ombudsmant is megkerestem írásbeli kérdéssel, aki akkor azt írta, hogy átfogó vizsgálatot indított – azonban azóta se hallani róla, mire jutottak” - írja szép, aki az ombudsmanhoz fordul (ismét), és megkeresi az ügyészséget is a tartósan fennálló jogsértő állapotok miatt.