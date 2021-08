Karácsony és Fekete-Győr is elfogadta Csányi meghívását a válogatott következő meccsére

Az MLSZ elnöke személyesen hívta meg a magyar válogatott következő meccsére Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást, miután Budai Gyula, a Fidesz képviselője arra szólította fel az ellenzéki politikusokat, hogy ne menjenek ki a magyar csapat mérkőzéseire. Csányi Sándor az erről szóló közleményben azt írta: „A magyar futballnak minden támogatásra és minden támogatóra szüksége van, pártállástól függetlenül. Talán csak azokra nincs, akik ezt nem értik meg.”

A főpolgármester nem sokkal később arról írt az oldalán, hogy köszönettel elfogadja Csányi invitálását, de a VIP-páholyt továbbra is elkerülné, jó lesz neki a sima lelátó is. Karácsony hozzátette: „Még fontosabb lenne, hogy a kirekesztést és gyűlöletkeltést a politikával összekeverő ostoba fideszes megmondóemberek is értsenek a szóból: a sport, nemzeti válogatottnak való szurkolás nem megosztja, hanem éppenhogy egyesíti ezt a tudatosan széjjelszakított országot. Attól, hogy sokan vagyunk, akik bűnnek tartjuk, ha egy miniszterelnök összekeveri a magánhobbiját a közérdekkel, attól még a nemzeti válogatottnak való szurkolás élménye és öröme minden magyarnak jár. A megvetés pedig azokat illeti, akik ezt el akarják venni bárkitől.”

A poszt végén megkérdezte Fekete-Győr Andrástól, hogy vele tart-e, mire a Momentum elnöke kommentben annyit válaszolt: Alap!